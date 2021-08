A Beinette e Peveragno nasce il progetto “Ama, rispetta e vivi la tua Terra”

L’Associazione culturale AttivaMente di Beinette e la biblioteca Civica di Peveragno “Giulia e Stefano Bottasso” sono liete di presentare, con il patrocinio dei rispettivi Comuni di Beinette e di Peveragno, il progetto “Ama, rispetta e vivi la tua Terra”.

L’iniziativa, che si svilupperà nel periodo compreso tra i mesi di agosto 2021 e giugno 2022, approfondirà le tematiche legate alla sostenibilità ambientale e al rispetto del territorio, con un focus sulla responsabilità collettiva ed individuale nella tutela dell’ambiente.

A dare il via al progetto saranno due passeggiate. La prima si terrà il 28 agosto 2021 a Beinette e si andrà alla scoperta dei Sentieri dell’acqua guidati dall’Associazione Antibo Terre dei Bagienni ODV, di cui è volontaria la guida escursionistica ambientale Grazia Dosio.

Il ritrovo per la partenza sarà in piazza Umberto I alle ore 15, da qui si proseguirà in Via Opifizi per poi raggiungere, tra le altre tappe, il Lago di Beinette e il Lago dei Gorets. La camminata, che seguirà sentieri di facile percorribilità (per una lunghezza stimata di circa 5 km totali), terminerà al parco di Rifreddo dove, grazie all’intervento di Oreste Delfino (referente del Comitato Cuneese Acqua Bene Comune), avremo la possibilità di riflettere ulteriormente sulla preziosità della risorsa acqua e sull’importanza della sua tutela come bene pubblico.

La conclusione della giornata è prevista per le 18.30 circa. Per partecipare a questo evento è necessaria la prenotazione entro venerdì 27 agosto 2021 scrivendo alla mail bibliotecabeinette@gmail.com.

Nel pomeriggio dell’11 settembre a Peveragno si proporrà la seconda camminata, con partenza da San Rocco da Val alle ore 15.30 e arrivo presso il santuario della Madonna del Borgato. Sarà l’occasione per conoscere il territorio, la sua storia e la sua ricchezza culturale e ambientale.

Seguiranno maggiori dettagli su questa seconda proposta. Partecipano all’organizzazione della camminata la Compagnia del Birùn, l’Associazione culturale Il Ricetto e l’Associazione Gai Saber. La partecipazione agli eventi sarà gratuita. Seguiranno successivi comunicati per presentare le prossime iniziative.

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com.