A Monticello d'Alba, il memorial "Felice Cornaglia"

La A.S.D. Polisportiva Monticellese, con il benestare della FIPAP, ha organizzato per domenica 29 agosto alle ore 17, presso lo sferisterio “E. Borney” di Monticello d’Alba, il memorial “Felice Cornaglia” per ricordare il fondatore e presidente per 25 anni della società di pallapugno locale, scomparso il 9 gennaio 2020.

Per l’occasione sono stati invitati alcuni giocatori che hanno vestito la maglia giallo-blu della Monticellese e dodici di loro scenderanno in campo per disputare una partita in onore del presidente che li ha ingaggiati. Le formazioni sono:

MAGLIA ROSSA – Massimo Vacchetto – Marco Battaglino – Gianluca Busca- Sandro Nada - Mauro Rolfo e Daniele Carlidi. Con D.T. Giorgio Vacchetto.

MAGLIA AZZURRA – Paolo Vacchetto - Omar Balocco - Andrea Mandrile - Stefano Nimot - Federico Troia e Davide Cavagnero. Con D.T. Giancarlo “Moreto” Grasso.

Arbitrerà il signor Roberto Ravinale di Alba.

I campioni Felice Bertola e Massimo Berruti hanno garantito la loro presenza.

L’Amministrazione Comunale consegnerà ai giocatori una targa ricordo dell’evento.

L’ingresso alla sferisterio è ad offerta libera.