Bra: 24 i positivi al Covid in città

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a mercoledì 18 agosto, sono 24 i domiciliati a Bra attualmente positivi al coronavirus.



“Fortunatamente il numero di cittadini positivi è in diminuzione, con un dato più che dimezzato rispetto alla scorsa settimana – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Questo, anche in previsione del ritorno in classe e della prossima stagione autunnale, non significa però che possiamo permetterci di abbassare la guardia. Come sempre, è fondamentale il rispetto delle ormai note misure di prevenzione, oltre a una vasta copertura vaccinale della popolazione.

In merito, ricordo che l’Asl Cn2 ha programmato per il 28 e 29 agosto due giornate di vaccinazioni Open Day alla Casa della Salute di Bra (ex ospedale “Santo Spirito”), rivolte a tutti i cittadini dai 12 anni in su (vaccino Pfizer). A queste due giornate si aggiungono, per il territorio di competenza della nostra Asl, gli Open Day al nosocomio di Verduno (26 agosto) e alla Casa della Salute di Alba (24-25 agosto)."

Informazioni

per l’iscrizione e orari sul sito ilpiemontesivaccina.it