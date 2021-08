Fortemente voluto dall’Amministrazione Tallone è online sul sito del comune di Fossano la modulistica per la richiesta di contributi per la riduzione TARI.

Requisiti per beneficiarne: essere residente a Fossano almeno dal 1° gennaio 2020, avere un ISEE non superiore ai 25.000 euro, essere in regola con i pagamenti della Tassa sui Rifiuti negli anni precedenti.

In allegato il testo completo del bando con le istruzioni operative e le tempistiche e il modulo.