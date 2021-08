Verzuolo: prorogata fino a giugno 2022 la convenzione tra Comune e Valle Varaita Calcio

La Giunta comunale ha prorogato a tutto giugno 2022 la convenzione con Valle Varaita Calcio sull'uso del campo sportivo dell'impianto "Fanesi-Genre".

Tale decisione è conseguente alla pandemia e alla possibilità di usufruire del bonus 110%.

L'investimento di ristrutturazione e del nuovo manto di plastica (costo totale oltre 400.000 euro) sono stati interventi obbligatori per ottenere l'omologazione (fino a marzo 2024) da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

"La scelta della Giunta comunale è per lo sport come valore, bene essenziale sancito dalla Costituzione, un diritto per tutti. È una concreta risposta per sostenere i ragazzi verzuolesi" scrivono dall'Amministrazione comunale.

Sono circa una sessantina iscritti al Valle Varaita calcio.