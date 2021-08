Bra, jazz “a schema libero”: Lapsus Lumine & Vincenzo Vasi in concerto a Palazzo Traversa

Un inedito concerto “a schema libero”, nato dall’incontro tra il trio vocale torinese Lapsus Lumine e l’estro di Vincenzo Vasi, suonatore di theremin e oggetti, è l’evento finale della rassegna jazz estiva ospitata nel cortile di Palazzo Traversa a Bra. L’appuntamento è mercoledì 25 agosto 2021 alle 21, negli spazi esterni del Museo di Arte, Storia e Archeologia, in uno spettacolo ad ingresso gratuito organizzato dal Comune di Bra in collaborazione con il Festival CHAMOISic.



Lapsus Lumine & Vincenzo Vasi: Lapsus a schema libero

Marta Del Grandi (voce), Sabrina Oggero Viale (voce), Erika Sofia Sollo (voce), Stefano Risso (composizioni, arrangiamenti, contrabbasso) feat. Vincenzo Vasi (voce, theremin, ukulele, nose flute, oggetti).

Dalla vivace scena torinese arriva un trio vocale con contrabbasso. No, non è un gruppo di swing revival, ma un ensemble che gioca su tutt’altro: la voce come spazio di creatività linguistica, fonica, melodica, come colore e gioco. Ispirandosi al lavoro del compositore e "street performer" staunitense Moondog (al secolo Thomas Hardin), partendo da testi di canzoni preesistenti, da giochi verbali, dalla letteratura (Dante, Leopardi) o dal linguaggio quotidiano, il gruppo (che a volte include Ernst Reijseger e Jim Black) reinventa il gusto per la manipolazione del suono e del ritmo. Con l’ospite Vincenzo Vasi, mago ludico dei rumori e degli effetti, il gruppo si è trasformato in una sorta di gioco enigmistico (“a schema libero”, appunto), dove ogni brano è una sorta di indovinello, a riconoscere fonti letterarie, canzoni italiane (non solo jazz!), incastri verbali e riferimenti musicali.

Inizio ore 21, ingresso gratuito (nel rispetto delle direttive anti-Covid in vigore dal 6 agosto) fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria all'Ufficio Cultura e Turismo del Comune, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.