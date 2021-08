Crissolo: secondo appuntamento di musica classica alla Cappella Madonna degli Angeli

E’ oramai riconosciuto da studi di medici e psicologi il valore fondamentale della musica per un benessere interiore e fisico, soprattutto per la sua capacità di rilassamento.

Se a questo si aggiunge l’ascolto della buona musica in spazi aperti, al cospetto di panorami montani mozzafiato, e magari dopo una piacevole passeggiata a piedi, tutto questo è un vero toccasana per l’animo e il corpo.

E proprio per aiutarci a percepire questi aspetti, a maggior ragione in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, nel quale un po’ tutti sentiamo il bisogno di conforto per lo spirito, la Pro-loco di Crissolo ha organizzato due momenti di incontro con la musica classica all’aperto, immersi nella natura e nella bellezza dei nostri monti.

Il primo appuntamento, che ha avuto luogo venerdì 13 agosto, alle ore 17,30, nel prato a lato del Santuario di San Chiaffredo, ha visto una eccezionale partecipazione di pubblico, pur con le limitazioni imposte dalla situazione covid, ed ha riscosso un successo molto confortante.

Il secondo evento avrà luogo Sabato 21 agosto alle ore 12, nei pressi della Cappella della Madonna degli Angeli, in località Ciampagna di Crissolo, luogo particolarmente suggestivo, raggiungibile in pochi minuti dalla frazione Borgo con una piacevole passeggiata nel bosco: Elementi dell’orchestra “Gli Armonici di Bra” proporranno un ricco programma con musiche di Bach, Vivaldi, Mozart, Handel, Morricone, Menken.

E’ indispensabile la prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Crissolo tel. 3714126266 – 017594902, ed è obbligatorio essere in possesso del GREEN PASS.