Sabato 21 agosto i Trelilu e il Mago Alexander insieme a Limone con lo spettacolo "Spariamo"

Altre due proposte pomeridiane nel weekend a cura della Pro Loco di Limone si aggiungono al calendario estivo degli eventi limonesi.

Sabato 21 agosto alle 16.30 andrà in scena a Limone nel Piazzale Boccaccio “Spariamo”, il nuovo spettacolo dei Trelilu in collaborazione con il Mago Alexander.

Lezioni di magia a cura del prestigiatore torinese si uniscono alla genuina comicità teatrale del quartetto comico che vanta un’attività trentennale, per dare vita a un uno spettacolo all’insegna del cabaret, musica e illusionismo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (Ufficio Turistico: 0171 925281).

Domenica 22 agosto, invece, alle 16.30 è in programma al Piazzale Boccaccio la tappa limonese del “Nuvole Got Talent“. Un talent show sociale, la cui iscrizione è gratuita e alla quale non esistono limiti di età, che permette a chiunque di potersi esibire davanti al pubblico, dai bambini ai ragazzi speciali, ai diversamente giovani. La manifestazione, alla sua prima edizione, prevede diversi appuntamenti in Piemonte ed è organizzata dall’Associazione Teatroterapia Gruppo le Nuvole Onlus. I concorrenti porteranno in scena il loro spettacolo esibendosi in diverse diverse arti, tra cui danza, canto , poesia e recitazione. I migliori potranno accedere alla finale che si terrà nel mese di marzo 2022 a Torino, per contendersi il premio riservato ai tre finalisti: un viaggio in crociera.

A presentare l’evento saranno Sara Panico e Doriano Mandrile; la giuria, presieduta dall’onorevole Monica Ciaburro, sarà composta dal sindaco di Limone Massimo Riberi, affiancato dal consigliere comunale Luca Ferrari, da Sebastiano Speziale e da Piero dell’Ali. Le esibizioni saranno intervallate dalle acrobazie dello special guest della manifestazione: ilNinja Carlo De Benedetto.

Posti a sedere gratuiti con prenotazione obbligatoria (Ufficio Turistico: 0171 925281).