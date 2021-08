Cavallermaggiore, Sannazzaro presenta i primi nomi della sua lista

Come preannunciato, il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro si ripresenterà alle prossime elezioni di ottobre 2021.

43 anni, già assessore con il sindaco Parodi dal 2011 al 2016, ha deciso di mantenere il nome della stessa lista “Cavallermaggiore Viva”, con un gruppo quasi del tutto formato.

Quali sono i nomi già ufficializzati?

"Su 12 nomi sono riconfermati in quattro: l’assessore Giorgio Amoroso (sicurezza e sociale), l’assessore Elisa Monge (associazioni e bilancio), il consigliere Michelangelo Cigna, che si è occupato dello sport, e la consigliere Alessandro Fissore, punto di riferimento sul tema dei rifiuti e membro per un anno membro del cda dello Csea. Tra i nuovi nomi sui nuovi nomi Cinzia Camino, Pierangelo Spertino, Luca Blengino".

Se quella dell’attuale cittadino è pressoché formata, ancora manca una lista di opposizione. La preoccupa questa assenza di avversari?

“Fin da subito ho scartato la possibilità di una lista civetta, penso che la politica è una cosa seria, se chiedo a 12 persone di candidarsi, che quattro stiano fuori per paura del quorum, non lo trovo giusto. Sarà importante, nel caso di mancanza di un gruppo avversario, fare un importante lavoro di racconto del nostro programma per convincere le persone a votare”.

Il problema sul quorum a Cavallermaggiore è però che quasi mille residenti della città risiedono all’estero “Per questo il quorum è di fatto sfalsato. Dovremo arrivare a oltre due mila cittadini votanti. L’altra possibilità è che passi l’abbassamento del quorum al 40%. Questo sarà il vero tema di questa campagna elettorale”.

Tra gli obiettivi che dovrebbe porsi la prossima Amministrazione secondo Sannazzaro tanti saranno in continuità con quelli avviati negli ultimi cinque anni.

“Un tema importante sarà quello della ferrovia verso Bra, c’è poi la realizzazione della biblioteca già finanziata, tessere un apporto stretto con il Monviso Solidale e le associazioni locali per sostenere le famiglie e continuare ad avere borse lavoro per persone in difficoltà”.

“Altro aspetto che andrà affrontato sarà quello dell’ultima variante al piano regolatore progetto, in particolare la rigenerazione dell’area Campiello, compresa della zona di via Fiume. Va ripensata in modo da diventare magari un nuovo quartiere bello della città, attaccato alla stazione e in centro paese”.

“Esiste poi un mondo - continua il sindaco - che si è fermato con la Pandemia, quello degli eventi. Occorre continuare a essere un punto di riferimento con la fiera dell’editoria e fiera del gorgonzola e al tempo stesso magari lanciare temi come la mobilità sostenibile con la ciclabile, sempre in relazione con i paesi limitrofi”.

Guardando agli ultimi cinque anni cosa si porta dietro e come vede il futuro della città?

"Da migliorare c’è tanto. In questi cinque anni abbiamo investito più risorse su parchi giochi cittadini e verde pubblico, ma siamo coscienti che il risultato non si vede. Non abbiamo fatto il salto di qualità. La maggiore ambizione è in questi due campi, l’altra è il progetto sulla biblioteca, premiato dalle fondazione bancarie perché è un progetto vero. Questo vuol dire che anche sull’area di via Fiume va fatto un progetto partecipato coinvolgendo la cittadinanza”.

“Mi ritengo soddisfatto però di questi cinque anni. Abbiamo lavorato sodo sulla scrittura del programma e lo abbiamo realizzato tutto. Abbiamo appaltato la toponomastica, allestito più di 20 telecamere, sistemato gli scuolabus, aumentato le borse lavoro e abbiamo rifatto la bocciofila, abbiamo fatto opere di manutenzione sullo stadi, sulla chiesa e sul palazzo comunale. Abbiamo appaltato i lavori sui cimiteri cittadini. Un tema ancora da affrontare è quello dei minori, dobbiamo crescere con i paesi vicini”.

Un problema ricorrente oggi è lo scarso coinvolgimento dei giovani nella vita politica, succede anche a Cavallermaggiore?

“Prima della pandemia avevamo giovani sui vent’anni coinvolti nelle attività della pro loco, della biblioteca e dell’oratorio, il che creava moltissimi momenti di incontro e di confronto politico amministrativo. Un aspetto che mi è mancato in questi due anni di pandemia e che non ha permesso il ricambio generazionale. Questo è il grande lavoro che ci aspetta, continuare a valorizzare i giovani attivi in città e a coinvolgerli nelle attività. Da lì. il salto in Amministrazione è breve, se ti occupi già della città su alcuni temi poi diventa naturale occuparsi della città politicamente”.