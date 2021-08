Aiutiamo Haiti! Borgo San Dalmazzo si mobilita per raccogliere fondi

La città di Borgo San Dalmazzo, di cui è originario Padre Massimo Miraglio che opera ad Haiti, si sta mobilitando per intervenire in aiuto alla popolazione haitiana colpita dal terremoto.

In linea di massima si deve sempre fare riferimento all'associazione Madian orizzonti Onlus con sede a Torino a cui appartiene padre Massimo Miraglio che opera a Jérémie.

Per donazioni:

c/c postale 70170733

c/c bancario IBAN: IT 22 S 02008 01046 0001 010 96394 UNICREDIT

Causale: padre Massimo- terremoto Jeremie

Inoltre servono teloni per fare da tetto a ciò che resta delle case. Chi ne avesse o conoscesse una ditta che li può fornire a basso costo,contattare l'Associazione Madian tel. 011 539045 o scrivere a info@madianorizzonti.it.

Per acquistare medicinali da inviare rivolgersi alla farmacia S. Andrea a Borgo S. Dalmazzo o alla farmacia Armando a Roccavione che sono in contatto con lui e sanno che cosa può servire.

Chi avesse occasione di acquistare cibo a lunga conservazione a prezzo conveniente, può donarlo portandolo all'ufficio Madian di Borgo il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, presso la parrocchia San Dalmazzo in piazza XI Febbraio. Conviene acquistare cibo solo se si riesce ad avere delle occasioni, altrimenti è meglio fare un versamento e poi i Camilliani acquisteranno loro in base alle necessità.

In orario di ufficio (dal lunedì al venerdì 9/11.30 e 15/18 o sabato 9/11.30) la Parrocchia di San Dalmazzo, raccoglie offerte da inviare a padre Massimo.

Grazie per la vostra solidarietà!

Ecco il nuovo appello di padre Massimo: "Cari amici e benefattori, il terremoto e l’uragano Grace hanno colpito duramente Haiti soprattutto nei villaggi di montagna intorno a Jeremie. Le strade sono bloccate dagli smottamenti ed è quasi impossibile raggiungere questi villaggi. Manca l’acqua potabile, gasolio, elettricità. Abbiamo già esaurito tutte le scorte di alimenti, medicine e vestiti che avevamo nella Missione. In questo momento difficile abbiamo bisogno urgente di: Antibiotici (amoxicillina), antinfiammatori, antidolorifici, materiale sanitario per medicazioni, alimenti a lunga scadenza, latte per bambini e Teloni per riparare la povera gente dalla pioggia e dal vento. Passata l’emergenza ci impegneremo nella ricostruzione di case per le famiglie terremotate. Cerchiamo fondi per pagare le cure dei feriti soprattutto bambini che devono essere potato all’ospedale di Port-au-Prince, la capitale. I morti, più di 2.000 e i feriti, più di 10.000 continuano ad aumentare. Grazie per il vostro aiuto e vicinanza e per essere al nostro fianco in circostanze così drammatiche che colpiscono una popolazione già duramente provata e abbandonata a se stessa. Che il Buon Dio vi Benedica".