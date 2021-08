"Help Us to Help You": raccolta fondi della C.R.I. di Borgo per una nuova ambulanza

La C.R.I. di Borgo San Dalmazzo ha avviato una raccolta fondi per acquistare un nuovo mezzo adibito all'emergenza.

La campagna è stata attivata dal presidente del comitato locale della Croce Rossa Nuvola Scanavino sulla piattaforma online GoFundMe.



“Attivi dal 1983, il comitato CRI di Borgo San Dalmazzo oggi ha bisogno del Vostro aiuto per poter continuare a garantire i propri servizi in totale sicurezza.

Il 2020 è stato un anno devastante per tutti, ma non ci siamo tirati indietro, ed abbiamo affrontato l'emergenza sempre carichi e provando a portare un po' di conforto ed un sorriso a chi ne aveva bisogno.

Oggi però ci troviamo in difficoltà. I nostri mezzi di trasporto non ce la fanno più a garantire i servizi: in primis le ambulanze, con troppi anni di servizio e chilometri che necessitano di troppa manutenzione e non ci permettono di lavorare in completa sicurezza.

Il nostro è un progetto lungo e faticoso: sostituire il parco auto/ambulanze richiederà tanto tempo, ma soprattutto molte risorse finanziarie e da soli non possiamo farcela, è un impegno gravoso...

Ci rivolgiamo a tutti voi... il Vostro contributo può fare la differenza e permetterci di continuare a prestare assistenza e soccorso a tutti, in completa sicurezza.



A chi deciderà di aiutarci, non mi resta che dire GRAZIE!”