Alla scoperta di Cuneo e del Monumento alla Resistenza: successo per gli eventi organizzati da Rigenerazione

Successo per il primo degli eventi organizzati dall'associazione Rigenerazione Aps pensati per chi è rimasto in città nel mese di agosto.

Ieri sono stati protagonisti gli appassionati di fotografia, che hanno partecipato all’evento “Cuneo comunità”: un percorso di visita culturale, ideato dall'associazione e dalla cooperazione con Progetto HAR.

Un percorso di visita muniti di macchina fotografica o anche solo del proprio cellulare, da condividere con gli hashtag #WorldPhotographyDay21 e #cuneoworldphoto.

Il secondo appuntamento della rassegna “Incontri sui tesori più belli per le strade di Cuneo”, si è svolto oggi 20 agosto. Dopo il successo del primo, presso il monumento al matematico Peano, oggi era protagonista il Monumento alla Resistenza, realizzato dal celebre scultore torinese Umberto Mastroianni.

L’incontro ha visto la partecipazione speciale dello storico e critico d’arte Enrico Perotto, che proprio recentemente ha scritto un ampio e approfondito libro sulla realizzazione di questo importante monumento cittadino.

Infine, a metà settembre, si svolgerà l’ultimo incontro d’arte, che vedrà protagonista il recente murales, realizzato da Iena Cruz, street art di fama internazionale. Esposto presso l’Istituto Comprensivo ‘Cuneo Oltrestura’ di Madonna dell’Olmo, il murales è stato voluto dalla Fondazione Crc per il bando “Distruzione”.