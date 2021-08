New entry al Museo della Bicicletta di Bra: è una Coppi del 1960 con cambio a 10 rapporti

“Un uomo solo al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi”. Quando Mario Ferretti fa questo annuncio alla radio è il 10 giugno 1949 e Coppi sta volando verso il traguardo della Cuneo - Pinerolo, 254 chilometri, non una semplice tappa, ma ‘la tappa’.

Del ‘Campionissimo’, capace di conquistare (tra le altre cose) cinque volte il Giro d’Italia, due volte il Tour de France, parlano i cimeli conservati al Museo della Bicicletta di Bra. A partire dalla new entry, una Coppi costruita nell’anno 1960 con cambio a 10 rapporti, donata dai soci Paolo Gandino e Giuseppe Ternavasio .

È difficile immaginare che cosa deve aver provato l’ideatore, fondatore e presidente del Museo, l’Ufficiale Luciano Cravero quando si è trovato davanti questo pregevole esemplare di bici. “Ringrazio Beppe e Paolo per questa graditissima sorpresa che va ad aggiungersi alle altre bici d’epoca, da lavoro, da corsa, miliari esposte nella permanente. Sono fortemente grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto e mi sostengono in questa passione e hanno messo a disposizione del Museo importanti cimeli come maglie di campioni, foto e altri oggetti interessanti e curiosi, utili a raccontare la meravigliosa storia del mezzo a pedali”.