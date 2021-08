Anche a Verzuolo è arrivata la ricarica per auto elettriche

La colonnina di ricarica per auto elettriche è arrivata a Verzuolo. È il concreto contributo dell'amministrazione comunale per ridurre le emissioni di anidride carbonica, contenendo così il riscaldamento del pianeta.

In Italia sono 19.351 i punti di ricarica elettrica per auto, e ora ce n'è uno in più a Verzuolo, in piazza Martiri della Liberazione. Anche a Verzuolo infatti aumentano le immatricolazioni di auto elettriche.

L'Amministrazione comunale, dopo le nuove fermate dei bus, punta sulla viabilità con scelte ecosostenibili, con il miglioramento della qualità dell'aria e,quindi, della vita.