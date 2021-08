La pubblicazione del volume “Un libro a più voci… più voci in un libro” è il prodotto finale di un articolato progetto, realizzato con il contributo del Mibact e della Siae, sviluppatosi grazie al coordinamento di più voci dell’Istituto Comprensivo Alba Quartiere Piave San Cassiano: quelle dei bambini, con il loro impegno e passione, degli insegnanti, disponibili e aperti alle sfide educative e culturali, degli esperti, creativi e flessibili e dei genitori, pronti ad accompagnare i propri figli in questo percorso di crescita.

Il volume si è armonizzato grazie alle sinergie linguistiche e pittoriche degli studenti di 16 classi: attraverso il laboratorio di lettura, gli alunni delle attuali classi quinte, dopo aver letto il libro finalista del concorso “Il gigante delle Langhe” di Cortemilia, “Nuno di Niente” di Roberto Morgese, in collaborazione con i compagni di Serra Riccò e Sant’Olcese di Genova, hanno realizzato , seguendo l’esempio rodariano, altri finali, alcuni dei quali sono diventati vere e proprie storie a sé. I bambini sono stati accompagnati in questo delicato e impegnativo lavoro dal prof. Lucio Aimasso che ha proposto attività capaci di stuzzicare l’attenzione verso la lettura. All’interno dell’atelier artistico gli alunni delle attuali quarte hanno tradotto in immagini i pensieri dei loro compagni di quinta. Hanno sperimentato nuove modalità espressive seguendo i suggerimenti di maestri illustratori come Erika Suozzo, Marija Markovic, Sara Ghirlanda, Sergio Olivotti e Laura Crema.

Nel laboratorio di tecnologia multimediale i bambini delle attuali terze e i ragazzi della secondaria di primo grado hanno imparato a progettare e realizzare booktrailer, utilizzando cellulari e tablet con senso critico per convincere il pubblico ad appassionarsi alla lettura e realizzato alcuni minuti lumiere. In questo sono stati supportati da due esperti: Riccardo Martina e Emanuele Caruso.

Il progetto, che per l’emergenza sanitaria si è procrastinato fino al termine dello scorso anno scolastico, doveva prevedere una giornata conclusiva di festa, nella quale presentare il libro e dialogare con gli scrittori e illustratori. Il momento è stato rimodulato in una bella giornata di scambi… online: i bambini in presenza e il prof. Lucio Aimasso, esperto in scrittura creativa e Roberto Morgese, a distanza. In quell’occasione sono stati proiettati gli accattivanti videoclip realizzati dagli studenti.

Afferma Sandra Gicaosa, responsabile delle biblioteche scolastiche dell’I.C. Alba quartiere San Cassiano: "La biblioteca scolastica, promotrice del progetto, come centro di formazione culturale, ha saputo accogliere gli stimoli degli insegnanti e degli alunni, e, a sua volta, ha portato innovazione nel lavoro quotidiano dei docenti e dei ragazzi, dando vita ad una esperienza creativa aperta e condivisa, come un coro a più voci: più 500 quelle che hanno seguito i laboratori, più di 1000 quelle che hanno avuto l’opportunità di seguire 2 spettacoli teatrali “Alice nel paese delle meraviglie” e “ La storia di Malala”, sempre proposti, nel periodo precovid, nell’ambito del progetto PERCHICREA”.