Skiroll: Emanuele Becchis sesto nella sprint di Coppa del mondo in Estonia

Si è aperta, senza podi per l’Italia dello skiroll, la tre giorni di Coppa del mondo nella località di Otepaa, in Estonia, con una sprint in tecnica libera.

Nella categoria seniores il successo maschile è andato al lettone Raimo Vigants davanti allo svedese Erik Silfver e al norvegese Patrick Fossum Kristoffersen, con Emanuele Becchis sesto, Francesco Becchis ottavo e Matteo Tanel nono.

Fra le donne si è imposta la russa Natalia Neprayeva sull’estone Mariel Merlii Puller e la slovacca Alena Prochazkova, 23sima Elisa Sordello unica italiana iscritta.

A Livello juniores Laura Mortagna ha sfiorato il podio nella finale femminile, giungendo quarta dietro alla russa Alexandra Kazakova, alla lettone Samanta Krampe e all’ucraina Anastasiia Kompaniiets.

Fra gi uomini dodicesimo Riccardo Munari e sedicesimo Giovanni Lorenzetti; vittoria dello slovacco Jachym Cenek.

Oggi le mass start, domenica chiusura con le prove con partenza a intervalli.