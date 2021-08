Festa patronale a San Rocco Castagnaretta, transito vietato domani nella frazione cuneese

Modifiche alla viabilità, a San Rocco Castagnaretta, in occasione della Festa Patronale di San Rocco: le limitazioni alla circolazione sono previste per domani, domenica 22 agosto, dopo la Santa Messa delle ore 10,30, quando avrà inizio nel concentrico cittadino la processione religiosa.

L’associazione sportiva dilettantistica “Amici di San Rocco Castagnaretta”, per motivi di sicurezza e di viabilità, ha richiesto, per l’occasione, l’interdizione temporanea al transito veicolare - nella fascia oraria compresa tra le 11.15 e le 13 - lungo i tratti di strada del concentrico frazionale interessati di volta in volta dal passaggio della processione, con il seguente itinerario.

Partenza: Piazzale Don Marro; Viale San Sereno - tratto compreso tra il Piazzale Don Marro e Via Demonte; Via Demonte - tratto compreso tra il Viale San Sereno e Piazzale San Sereno/ Via San Maurizio/; Piazzale della Repubblica - tratto compreso tra la Via Demonte e l’impianto semaforico all’intersezione con Corso Francia; Piazzale della Repubblica – porzione di carreggiata “parallela a Corso Francia” adiacente al Palazzo Serenella – compresa tra la porzione di Piazzale della Repubblica sopra descritta e Via F. Centro; Via F. Centro – tratto compreso tra Piazzale della Repubblica e Via Demonte; Via Demonte – tratto compreso tra Via F. Centro e Viale San Sereno; Viale San Sereno – tratto compreso tra la Via Demonte e il Piazzale Don Marro. Arrivo: Piazzale Don Marro “chiesa parrocchiale”.

Tutte le persone partecipanti all’evento dovranno essere forniti dei necessari dispositivi di protezione individuale e dovranno rispettare le prescrizioni di distanziamento sociale attualmente in vigore su tutto il territorio regionale/nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo il previsto protocollo.