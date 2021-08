Triathlon Internazionale Città di Cuneo: tutte le modifiche alla viabilità

La 27^ edizione del Triathlon Internazionale Città di Cuneo che si svolgerà domenica 22 agosto porterà una serie di modifiche alla viabilità.

Innanzitutto sarà revocata l'area pedonale urbana in viale degli Angeli (per consentire in sicurezza il passaggio dei corridori partecipanti provenienti da Viale Mistral, senza creare situazioni di pericolo alle persone) a partire dalle ore 09.15e sino alle ore 14 di domenica (e/o comunque sino al termine della manifestazione sportiva).

Sarà previsto il divieto di sosta:



- nel Piazzale Walter Cavallera - Area Parcheggio a fronte Vetrata Piscina Coperta - dalle ore 10 di Sabato 21 agosto alle ore 18 di domencia 22agosto.



- in via Porta Mondovì - a partire dall’intersezione con la strada d’accesso al Piazzale W.

Cavallera sino alla rotatoria di Porta Mondovì – ambo i lati - dalle ore 10:00 alle ore 14:30 di domenica 22 agosto.



Sarà invece prevista la chiusura al transito:

- dalle ore 11:45 alle ore 14:30 di domenica 22 agosto in via Porta Mondovì (nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada d’accesso al Piazzale Cavallera e la rotatoria di Porta Mondovì)

- dalle ore 12:15 alle ore 14 di domenica 22 agosto in viale Federico Mistral, dalla Rotatoria con Via Mellana a Via Crocetta/ Via Vecchia di Cuneo (Comune di Borgo San Dalmazzo)





Si segnala inoltre che dalle ore 12:50 alle ore 15 di domenica 22 agosto

la pista ciclabile del torrente Gesso, adiacente gli impianti sportivi del Parco della Gioventù, sarà interessata dal percorso podistico degli atleti partecipanti al 27° Triathlon internazionale, al termine del percorso ciclistico su strada.