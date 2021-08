"Sono nato e risiedo a Dronero": Oscar Virano chiede la rettifica ad un articolo di Targatocn

Nei giorni scorsi è uscito un articolo relativo alle prossime amministrative a Dronero, quello del dopo Acchiardi, per le quali correranno probabilmente in quattro.

Oscar Virano, uno dei nomi riportati nell'articolo a firma di Gianpaolo Testa, ha scritto alla nostra redazione chiedendo una rettifica in merito al fatto che fosse stato definito un "non dronerese doc".

Ci ha scritto per dirci che è nato e risiede a Dronero, oltre al fatto che ha frequentato la scuola dell'infanzia e la primaria a Pratavecchia, frazione sempre di Dronero.

Il definirlo un "non dronerese doc" tra virgolette era solo per evidenziare un passato amministrativo, appunto, "non dronerese", bensì a Montemale, dove è stato sindaco per tre mandati.

Comunque, come da sua richiesta supportata da vari riferimenti legislativi sul tema, la rettifica è stata fatta. In nome della trasparenza, per Virano, finanziere di professione, molto cara, come lui stesso afferma.