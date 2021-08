Seconda uscita pubblica per il coordinamento provinciale free vax - no green pass. Protagonista della protesta è stata la città di Mondovì, dove circa 150 persone si sono radunate per contestare il governo e gridare la propria rabbia contro l'istituzione del green pass, considerato un atto liberticida e discriminatorio nei confronti di tanti cittadini.

Il prossimo appuntamento si svolgerà a Savigliano il prossimo sabato 28 agosto.