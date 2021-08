La Granda tra le province con meno casi in Italia: ieri erano 24,2 ogni 100mila abitanti

La provincia di Cuneo, nell'ultima settimana di marzo 2021, si era "guadagnata" il triste primato di peggiore d'Italia per numero di casi ogni 100mila abitanti, raggiungendo la spaventosa cifra di 457. Basti pensare che con 250 scattava la zona rossa.

Cuneo era prossima al raddoppio della cifra.

A distanza di cinque mesi la nostra provincia è, al contrario, tra le migliori d'Italia, con 24,2 casi ogni 100mila abitanti. In Piemonte, meglio della Granda fa solo Asti, imbattibile con i suoi 15,3 casi che ne fanno la provincia meno positiva in assoluto.

Buona anche la situazione per quanto riguarda i ricoveri: stando all'ultimo bollettino hanno superato le 150 unità ma l'occupazione dei posti è sotto il 2% per le terapie intensive (1,9) e al 2,3 per i reparti ordinari. Le soglie di allerta sono rispettivamente del 10 e del 15%.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 177 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 12 dopo test antigenico), pari all’1,5% di 11.545 tamponi eseguiti, di cui 8.155 antigenici. Dei 177 nuovi casi, gli asintomatici sono 78 (44,1%).

I casi sono così ripartiti: 28 screening, 103 contatti di caso, 46 con indagine in corso; 11 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 374.856 così suddivisi su base provinciale:

30.554 Alessandria,

17.701 Asti,

11.786 Biella,

53.882 Cuneo (+ 7),

29.175 Novara,

199.911 Torino,

14.013 Vercelli,

13.380 Verbano-Cusio-Ossola,

oltre a 1.546 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.638 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 12 ( invariato rispetto aieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 140 (+ 7 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.491.

I tamponi diagnostici finora processati sono 6.270.747 (+ 11.545 rispetto a ieri), di cui 1.980.710 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 11.710

1 decesso (nessuno nella giornata di oggi) di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale è quindi 11.710 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.567 Alessandria,

713 Asti,

433 Biella,

1.454 Cuneo (+ 0),

945 Novara,

5.596 Torino,

528 Vercelli,

374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

359.233 GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 359.233 (+ 114 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

28.628 Alessandria,

16.912 Asti,

11.170 Biella,

52.092 Cuneo (+ 6 rispetto a ieri),

27.932 Novara,

192.419 Torino,

13.335 Vercelli,

12.853 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.451 extraregione e 2.441 in fase di definizione.