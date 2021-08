Move In, due lettori contestano il progetto della Regione Piemonte

Non senza ironia, due lettori intervengono sul tema "Move In" ("MOnitoraggio VEicoli INquinanti"), il progetto della Regione Piemonte che dal 15 settembre, in 9 centri della Granda (Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Saluzzo) introdurrà pesanti limitazioni per i veicoli fino agli Euro 4, mentre dal 15 settembre 2023 il divieto sarà esteso ai veicoli con omologazione uguale a Euro 5: una scatola nera installata in auto consentirà di muoversi rispettando una soglia di chilometri assegnati su base annuale.

"Ammesso che il progetto Move In venga attuato come sarebbe giusto, e cioè che contabilizzi i Km percorsi nei centri urbani solo nei giorni e nelle ore in cui sarebbe proibito circolare, a conti fatti sarebbe perfettamente inutile - scrive Elio Perotti -. Calendario alla mano, dal 15 settembre al 15 aprile ci sono 160 giorni. Una vettura euro 4 potrebbe, in quei 160 giorni, percorrere 8.000 km nella zona "proibita", una euro 3 5.000 km. Vale a dire 50 km al giorno per l'euro 4 e 31 per l'euro 3. Ora mi chiedo: quale automobilista percorre 50 km al giorno (per di più dalle 8,30 alle 18,30) all'interno di un centro urbano tipo Borgo San Dalmazzo, Savigliano, Saluzzo, o magari Busca? Credo nessuno. Per cui il Move In non è nient'altro che l'ennesima misura vessatoria nei confronti dei cittadini. L'ennesimo balzello da pagare.

È dimostrato che l'inquinamento dell'aria è causato in massima parte dagli impianti di riscaldamento, dal trasporto pesante (compreso il trasporto pubblico) e dalle industrie (comprese quelle che fabbricano le auto elettriche). Per cui questa misura è solo un tentativo di gettare fumo negli occhi all'Unione Europea, tanto per fare vedere che si fa qualcosa. Un qualcosa che ancora una volta ricade sulle spalle di chi ogni mattina all'alba, a bordo del suo 'inquinante mezzo' va a guadagnarsi la pagnotta. Di chi magari non cambia auto non perché se ne frega dell'ambiente, ma perché non se lo può permettere. D'altronde, Move In o meno, non mi pare in questi ultimi tempi di vedere le file davanti ai concessionari.

Comunque, da bravi cittadini coscienziosi, ancora una volta ci adatteremo, verseremo il balzello, e ci metteremo in macchina un apparecchietto che memorizza ogni nostro movimento. Mi domando: ma allora, se saremo tutti così controllati, i ladri come faranno? Ah già, loro vanno in giro di notte, quando c'è il liberi tutti!".

Gli fa eco Franco Venegoni, che aggiunge: "La necessità di intervenire sull'inquinamento non si discute naturalmente, ma vessare ancora una volta le auto così drasticamente perchè viene più facile, quando si sa che è tuttora il riscaldamento (nella misura del 60%) la maggior causa inquinante, non è facilmente accettabile, tanto più che alle viste ci sarebbero anche gli aumenti di tassa circolazione e carburante.



Quanto al merito, la maggior criticità dell'impianto sta, secondo me, nell'impedire, in breve tempo, i liberi spostamenti di chi non ha la possibilità economica di cambiare auto; tra tutti questi la fascia più debole e indifesa è mediamente quella dei (pensionati) ultra 70enni/75enni che cominciano magari ad avere problemi di mobilità, che passano parte del loro tempo a fare visite e controlli medici, che, pur volendo cambiare auto, non hanno più accesso al credito. L'esenzione per età, precedentemente prevista, pareva avere un senso e non si sa perchè sia stata eliminata.

Insomma, credo che l'argomento richieda pubblico contraddittorio e che le possibili criticità vengano portate dalle rappresentanze dei cittadini all'attenzione degli Organi/Enti deputati a stabilire se non esistano problemi di legittimità.

Porto infine il mio esempio di ultrasettantenne, auto euro 4 del 2010 (non così vecchia!), con relativamente pochi km percorsi e ancora lunga vita davanti: col progetto Move In vedrei in poco tempo tendente a zero il chilometraggio concesso, dopodichè sarò tra quelli citati nella lettera pubblicata, che saranno costretti a circolare (si pensi tra l'altro alla penosa situazione del trasporto pubblico...), sperando furbescamente nella cronica assenza di controlli italica".