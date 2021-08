Le rubano l'Apple Watch a Londra: la localizzazione lo fa ritrovare a Boves

Indagini in corso a Boves, dove è stato ritrovato un Apple Watch risultato rubato a Londra ad una donna italiana.

La signora, rientrata con un volo atterrato a Venezia, quando si è accorta del furto ha sporto denuncia ai carabinieri, ricordandosi poi, a distanza di un po' di tempo, di aver attivato la funzione che consente di localizzare l'apparecchio, "Trova il mio Apple Watch".

E l'Apple Watch è stato effettivamente trovato: a casa di un cittadino di Boves. Come ci è arrivato? Al momento non è stato stabilito.

La persona in possesso dell'orologio è l'autore del furto? Si tratta di ricettazione? Appropriazione di cose smarrite? Incauto acquisto? Sono in corso gli approfondimenti per stabilire quale sia l'eventuale reato di cui dovrà rispondere il bovesano in possesso dell'apparecchio rubato oltremanica.