Sacchi nanna neonato: cosa sono e come scegliere il migliore

I bambini per poter riposare bene devono sentirsi al sicuro e avvolti al caldo in maniera costante, senza ritrovarsi scoperti o peggio ancora scivolare sotto le coperte durante la notte. Per i genitori, svegliarsi tre o quattro volte solo per controllare che il bimbo sia al sicuro, può essere davvero estenuate. Esiste però una soluzione che qui in Italia non è ancora molto conosciuta ma nel Nord Europa è diventata ormai di uso comune: il sacco nanna.

Che cos'è il sacco nanna

Si tratta di una comoda coperta a forma di sacco, chiusa sia sul fondo che lateralmente, dotata di due pratiche bretelle che si appoggiano sulle spalle del bimbo e gli consentono di rimanere coperto al caldo anche se si muove mentre sta dormendo. È perfetto per i piccoli che vanno dagli 0 ai 36 mesi, ma è possibile trovare modelli anche per i più grandi, basta verificare misure e taglia al momento dell'acquisto. Esistono moltissime soluzioni differenti, più leggere o pesanti, primaverili, estive o invernali, in pile o caldo cotone, adatte a tutte le esigenze.

Per trovare la sacca più indicata, in base alle proprie necessità, basta cercare il perfetto sacco nanna per neonati , come quelli accuratamente selezionati da Il Mondo di Leo, uno store online molto apprezzato dalle mamme italiane perché propone esclusivamente capi di qualità, 100% naturali e traspiranti, perfetti per garantire un buon riposo ai piccoli.

Tra questi ci sono i modelli Baby Bites che propone una carinissima sacca a forma di squalo, leggera e indicata per tenere al riparo i bimbi che vanno dagli 0 ai 18 mesi, anche durante le passeggiate, perché adattabile a tutti i tipi di passeggino. Snoozebaby ha invece un modello più classico, da utilizzare dai 3 ai 9 mesi in lettini o pratiche culle durante la nanna.

Come scegliere il sacco nanna

Prima di procedere all'acquisto bisogna fare attenzione alla taglia e allo spessore della sacca. Le misure devono infatti essere adatte a quelle del bambino per evitare che scivoli troppo dentro.

Per quanto riguarda lo spessore esiste una vera e propria unità di misura che indica l'imbottitura del sacco nanna, i modelli più leggeri si aggirano intorno ai 0,5 TOG e man mano che il tessuto diventa più pesante arrivano anche ai 3 TOG.

I vantaggi del sacco nanna

I vantaggi del sacco nanna, rispetto a una classica coperta sono davvero tanti, prima di tutto aiuta il bambino a non scoprirsi durante la notte, anche mentre si muove. Per il neonato è perfetto, perché lo avvolge e lo fa sentire protetto e al sicuro, la sensazione di contenimento è molto apprezzata nei primi sei mesi di vita, ricorda l'utero materno. Inoltre, molti ritengono che il sacco nanna possa prevenire la Sids, cioè la sindrome di morte in culla: essendo dotato di bretelle consente al bambino di non scivolare e di mantenere la testa libera, senza alcun rischio di soffocamento. Anche il fatto che la temperatura rimanga costante, evitando il surriscaldamento è precauzionale nei confronti della Sids.