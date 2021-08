A Roccabruna torna la festa di San Giuliano, l'invito dei volontari: "per le serate mangerecce portatevi la casseruola da casa!"

"Con questo impegno ci proponiamo di mantenere vive le nostre tradizioni, anche se la pandemia che stiamo vivendo ora, a volte, ci fa dubitare. Noi andiamo avanti con fiducia, Voi partecipate numerosi: sarà il riconoscimento per la passione ed il tempo dedicato dai volontari e da tutte le persone che non compaiono direttamente, ma sono fondamentali per la loro professionalità, per le loro competenze, per i loro mezzi che mettono a disposizione gratuitamente. Grazie al Comune di Roccabruna per la disponibilità dimostrata, grazie a IL GERMOGLIO che fornisce la farina per la polenta, al ristorante ROCCERÈ che cuoce lo spezzatino, a ALIMENTARI LAURA per la fornitura di una parte delle bibite per l’aperitivo, a FUSO ALIMENTARI per le borse e l’acqua. Grazie a tutte le persone che hanno contribuito con le loro offerte a darci un sostegno economico, spronandoci ad andare avanti con l’organizzazione di questo evento, pur con tutte le restrizioni imposte, consapevoli che sicuramente si può fare meglio, Noi abbiamo comunque voluto provarci. Vi aspettiamo in tanti a San Giuliano dal 27 al 30 agosto 2021".

Un gruppo di volontari che non si è fatto scoraggiare. A Roccabruna, determinato a portare avanti la ricorrenza di San Giuliano, patrono dei bambini, anche in questo momento particolare e con restrizioni varie, ha organizzato, a partire dal prossimo venerdì 27 agosto, le quattro consuete serate:

- Venerdì 27 agosto alle ore 21.00

concerto in Chiesa con la “corale Valle Maira” di Busca;

- Sabato 28 agosto dalle ore 19.00 “MANGIUMA A CA’”: distribuzione della paella (prenotazioni entro giovedì 26 agosto);

- Domenica 29 agosto alle ore 10.30 Messa solenne in onore di S.Giuliano con benedizione dei bambini, a seguire aperitivo in compagnia;

- Lunedì 30 agosto dalle ore 19,00 “MANGIUMA A CA’”, la tradizionale polentata (prenotazione entro sabato 28 agosto).

"Volete facilitare il lavoro dei volontari: portatevi la casseruola da casa, GRAZIE!". Per le due serate “mangerecce”, il pasto verrà servito esclusivamente da asporto.

Prenotazioni e prevendite per paella e polenta a Roccabruna presso il Galot, alimentari da Laura, farmacia Gallinotti e a Dronero presso la tabaccheria da Marcella.