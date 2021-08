Come trascorrere questa domenica d’estate in Granda? Ecco qualche idea

Le iniziative qui elencate si svolgeranno secondo le ultime disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19: consulta i riferimenti indicati per informazioni ed eventuali aggiornamenti.

Tutti gli eventi per questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it

Paesi in festa

A Serralunga d’Alba è in programma questo fine settimana la festa d’estate con buona musica, buon cibo, spettacolo e divertimento. Oggi, domenica 22 agosto, alle 21.00 è in programma la serata di cabaret con lo spettacolo dei comici di Zelig e Colorado: Gianluca Fubelli e Stefano Chiodaroli. Lunedì 23 la festa prosegue alle 19.30 con la cena dell’amicizia, con menu fisso di 3 antipasti, 2 primi, secondo, dolce e caffè a 25,00 € con bevande incluse. Prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/prolocoserralunga

Tutto pronto a Cortemilia per l’avvio della Fiera nazionale della nocciola, evento previsto fino al 29 agosto. Saranno giorni caratterizzati da mostre artistiche, mercatini, cene a tema, incontri culturali, premiazioni e spettacoli. Oggi, domenica 22 agosto, per tutta la giornata vie e piazze del centro storico ospiteranno dalle 9 i produttori dal Piemonte e da altre regioni d’Italia e ci sarà il “Mercatino dla roba veja e antica” per gli amanti dell’antiquariato e del collezionismo.

Alle 12,30 si apre lo stand gastronomico a cura della Pro Loco nei locali del Convento Francescano su prenotazione e alle 16.30 ci sarà il teatro per bambini in piazza Oscar Molinari “Alice nel paese delle meraviglie”. Alle 19.30 nei locali del Convento Francescano: La Nocciola di Cortemilia incontra il Pesce di Ranzi a cura della Pro Loco: incontro enogastronomico su prenotazione. Alle 21.30 nei locali del Convento Francescano, Rudy Mas feat Simona Mana violinista presentano: “The Beat art concept”, dipingere la musica e suonare la pittura.

All’interno del ricco programma di "Cortemilia è Cultura" gli Aperitivi culturali offrono interessanti appuntamenti con la letteratura: oggi, domenica 22 agosto, alle 18, in piazza Oscar Molinari il Prof. Walter Accigliaro e l’Arch. Donatella Murtas presentano “Cortemilia. Dall’antico villaggio di Cheronzio a Monteoliveto”.

Info: www.fieranocciolacortemilia.it e www.facebook.com/fieranocciolacortemilia

A Sampeyre, capitale turistica della valle Varaita, continuano gli appuntamenti del mese di agosto. Questa domenica dal mattino alla sera in piazza della Vittoria ci sarà l’evento commerciale “Crocetta più” a cura dell'omonima associazione. La fiera itinerante che sta riscuotendo successi in tutto il nord Italia, si svolgerà in Piazza della Vittoria, dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Ci saranno bancarelle d’abbigliamento selezionato griffe & fashion, accessori, abbigliamento, calzature, arredo casa, maglieria uomo-donna-bambino, assortimento di materiali elettrici e tecnologia, borse, oggettistica...e tanto altro ancora. Info: https://fb.me/e/2eIOLNncx

Alle 21 in piazza della Vittoria è prevista la serata musicale con “Le fisarmoniche del Monviso”.

Info e calendario delle manifestazioni: www.comune.sampeyre.cn.it

A Casteldelfino torna questo fine settimana il «Natale estivo» con le botteghe e i negozi dello Chemin Royal che addobberanno le vetrine e i locali con luminarie, alberi di Natale e pupazzi di neve. Gli artigiani locali proporranno in vendita gli addobbi e gli articoli natalizi, mentre nel paese risuoneranno le musiche natalizie e gli elfi offriranno ai più piccoli dolcetti e caramelle. Non mancheranno le degustazioni con polenta, vin brulè, cioccolata calda. Oggi, domenica 22 agosto, ci sarà lo storico mercato del miele e delle erbe officinali e il mercato tradizionale. In pomeriggio Adalberto Amici e la sua band porteranno la musica popolare e l’atmosfera occitana tra le strade e le vie del paese. Alle 16, nella nuova piazzetta Tuninetu, si esibirà il coro di voci bianche del Monviso. Info: pagina Facebook Proloco Casteldelfino.

A San Bernardo di Cervasca nel fine settimana è in programma la festa patronale. Oggi, domenica 22 agosto, sono in programma dalle 14 giochi popolari per grandi e piccoli; dalle 20, polentata. La festa prosegue lunedì 23 alle 10.30 con la Messa in onore di San Magno; alle 14 gara di petanque libera a tutti; dalle 20 bollito misto e tortellini in brodo, poi lo spettacolo comico musicale “L’ora canonica”.

Info e contatti per prenotazioni: www.facebook.com/Circolo-Acli-San-Bernardo-Cervasca

A Sant’Anna di Valdieri questo fine settimana è in programma la trentesima Festa della Segale con un programma dedicato alle famiglie e agli appassionati di cultura alpina.

Oggi, domenica 22 agosto, dalle ore 9 è in programma la Passeggiata sui sentieri della Segale, escursione gratuita sui viòl dell’Ecomuseo della Segale in compagnia dei Guardiaparco e delle Guide Parco. A Sant’Anna di Valdieri dalle ore 10 in centro paese ci sarà il mercatino con tanti prodotti tipici e artigianali. Dalle ore 12.30 ci sarà la tradizionale polentata a cura della Proloco di Sant’Anna e Terme di Valdieri. A chiudere il pomeriggio ci sarà alle 15.30 la tradizionale e “musicale” battitura della segale con la cavaglia.

Info e programma completo: www.ecomuseosegale.it/feste/festa-della-segale/XXX-festa-della-segale

Sempre nel Comune di Valdieri nel fine settimana è in programma la Festa patronale di San Bernardo di Desertetto. La giornata clou oggi con le cerimonie religiose; dalle 12.30 tradizionale gran polentata presso l'area verde relax. Nel pomeriggio intrattenimenti popolari con stima dei prodotti tipici, stima a sorpresa ed estrazione dei ricchi premi della lotteria tra i partecipanti al pranzo. Info: www.facebook.com/comunedivaldieri

Dal 22 al 28 agosto si terrà a Savigliano la “Festa della Sanità” con tanti eventi, servizio bar, street food e pizza, verrà inoltre allestito un banco di beneficenza e un luna park. Per poter partecipare ai diversi intrattenimenti sarà richiesto il possesso del Green pass. Si dovranno, come sempre, rispettare il distanziamento sociale e utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi.

La festa inizierà questa domenica alle 10.30 del mattino con l’evento “Mangiacorta”; la sera si terrà il concerto con “Le Mondine” al prezzo di cinque euro a biglietto.

Info e programma completo: pagina Facebook del Circolo Amici Sanità.

A Niella Tanaro proseguono i numerosi eventi estivi. Fino al 31 agosto presso l'Oratorio della Confraternita di S. Antonio sarà allestita la mostra fotografica "Come eravamo. I niellesi del '900".

Tutte le domeniche fino a settembre, dalle 15 alle 18, sarà possibile partecipare all’iniziativa "Preghiera dipinta - Le cappelle del Tanaro lungo le vie dei pellegrini e del sale", itinerari artistici tra '400 e '500, con visite guidate agli affreschi del paese.

Questa domenica è in programma "Musica sull'aia" - "Variazioni a mandolino e chitarra" con Carlo Aonzo (mandolino) e Claudio Bellato (chitarra). Appuntamento alle 21 in piazza Oresto Giondo con ingresso a offerta libera. Info e aggiornamenti: www.facebook.com/Pro-Niella-Tanaro

A Mondovì nel fine settimana torna il “Fuori Tutto”, l’appuntamento organizzato direttamente dell’Associazione “La Funicolare” per promuovere gli 'affari di fine stagione', in coincidenza con la fine del periodo dei saldi estivi. Anche oggi sarà una giornata ideale per conoscere le attività del centro commerciale naturale che trasformano le vie e le piazze del borgo storico in una vera e propria festa dello shopping. L'evento consente anche di unire il passeggio tra le vetrine alle visite culturali. Info: https://lafunicolare.net/it

Spettacoli, musica ed eventi estivi

A Boves in occasione dei festeggiamenti di San Bartolomeo è in programma un fine settimana dedicato alla musica con un ricco calendario di eventi che comprenderanno anche l’attesissima XVII edizione di Vie di Jazz. Oggi, domenica 22 agosto, alle 17.00 è prevista la conferenza all’Auditorium Borelli “Origini del Blues”. Ingresso gratuito. In Piazza Italia alle h. 21,15 ci sarà Eros Junior Jazz Orchestra, la più giovane Big Band Italiana). Ingresso gratuito. Info:

www.progettoerios.com

Fino al 31 agosto si terrà anche la Mostra di pittura “Ritratti e luoghi nella storia di Boves” dell’artista Angelo Ponti presso la ex Confraternita di Santa Croce.

Anche il Luna Park in Piazza Borelli e Piazza Caduti ci sarà fino al 31 agosto.

Info e contatti per prenotare: www.comune.boves.cn.it

Il Festival “Mirabilia Light 2021” arriva a Busca: “The Times They Are A-Changin” (i tempi stanno cambiando, citazione da Bob Dylan) è il tema della 15ª edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival. Oggi, domenica 22 agosto, alle 21, l’anteprima del Festival con lo spettacolo del Teatro nelle Foglie che presenta nel suo chapiteau “Ballata d’autunno”, un’opera multidisciplinare che unisce il teatro d’ombre, il mimo, l’acrobatica aerea, la danza, la manipolazione e il clown. Una favola moderna in cui si mescolano la forza del circo, la poesia del teatro di figura e l’improvvisazione del teatro di strada, veicolati dal linguaggio universale del corpo, dello sguardo e delle ombre.

Programma completo sul sito ufficiale: www.festivalmirabilia.it

Biglietteria a Busca: Teatro Civico – Vicolo del Teatro, 1- orario 16/20 nei giorni degli spettacoli.

Info: www.facebook.com/FestivalMirabilia

Dal 22 agosto al 10 settembre torna la XXIII Edizione di “Attraverso la Memoria” con diverse iniziative promosse da e nei Comuni di Cuneo, Valdieri, Barge e Borgo San Dalmazzo. Le iniziative hanno lo scopo di ricordare la storia dei circa mille profughi ebrei in fuga dalla Francia, dalla località di Saint Martin Vésubie che giunsero in Italia scendendo dalla Valle Gesso cercando di sfuggire dalla persecuzione nazista. Il primo appuntamento del programma della XXIII edizione si terrà oggi, domenica 22 agosto, a Cuneo alle 18, Parco della Resistenza in Viale degli Angeli: Sergio Berardo, leader dei Lou Dalfin, dirigerà la Grande Orchestra Occitana in un concerto "per non dimenticare". Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/ATLCuneese/wall/

Info: www.facebook.com/Attraverso-la-Memoria

A Novello questa domenica alle 18, il campo sportivo di si animerà di tutta la goliardica tracotanza di Arlecchino, che dopo averne prese tante, si trasformerà in un eccellente distributore di legnate. Burattinarte riapre il calendario della XXVII edizione estiva, dopo la pausa delle prime settimane d’agosto, con uno dei più divertenti spettacoli della compagnia Bambabambin di Belluno: “Il mercante di legnate”. Info e contatti per prenotazioni: www.facebook.com/burattinarte

Il castello di Roddi propone per oggi, domenica 22 agosto, la visita di “Medioevo in famiglia” per far scoprire al pubblico, in modo dinamico e divertente, qualcosa in più sulla vita medievale. L’appuntamento agostano di Medioevo in Famiglia è per oggi alle 11.00; l’attività dura circa 45 minuti. La visita “Medioevo in famiglia” si svolge nel rispetto di tutte le normative anti-contagio. Info: www.barolofoundation.it

Proseguiranno nelle domeniche di agosto, alle 17, i pomeriggi in musica al santuario della

Madonna di Hal di Murazzano. Oggi, domenica 22 agosto, ci sarà il trio Artemisia, con Mario Giovedi al violino, Rike Rennertz al violoncello e Sabine Fischer al pianoforte. Ultima data il 29 agosto con il soprano Gabriella Settimo, Anna Salvano al flauto e Giacomo Barbera al pianoforte.

Info: www.comune.murazzano.cn.it

A Limone Piemonte oggi, domenica 22 agosto, alle 16.30 è in programma al Piazzale Boccaccio la tappa limonese del “Nuvole Got Talent”, un talent show sociale, la cui iscrizione è gratuita e alla quale non esistono limiti di età, che permette a chiunque di potersi esibire davanti al pubblico, dai bambini ai ragazzi speciali, ai diversamente giovani.

Posti a sedere gratuiti con prenotazione obbligatoria (Ufficio Turistico: 0171 925281).

Sempre oggi, nella Chiesa parrocchiale si terrà l’ultimo appuntamento organistico dell'estate. Protagonista dell’esibizione sull’organo Brondini Vegezzi Bossi sarà Fabio Pietro Di Tullio, organista della chiesa di San Pietro in Vincoli di Limone.

Info: www.limoneturismo.it, eventuali aggiornamenti: www.facebook.com/limonepiemonte

Vinadio è l’ultima tappa di [OLTRE]PASSARE IL CONFINE, rassegna itinerante nei comuni della Valle Stura. Oggi, domenica 22 agosto, ci sarà l’escursione al Colle di Collalunga (partenza da San Bernolfo di Vinadio alle ore 9), alla scoperta di magnifici paesaggi che uniscono in quota l’Italia e la Francia. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria compilando il modulo su: https://forms.gle/Vh8vkqdT993rKYNw9.

Per il progetto Sentieri dei Frescanti, questa domenica si rinnovano gli appuntamenti a Santa Vittoria d’Alba e a Sommariva Perno con l’aggiunta di Magliano Alfieri con la visita al Museo Civico Antonio Adriano nel Castello (previsto biglietto di ingresso) e alla Cappella Gentilizia con orario (10,30-18). Grazie all'innovativa app "Chiese a Porte Aperte", sarà possibile recarsi a Sommariva Perno e a Santa Vittoria d'Alba e visitare in autonomia il Santuario del Tavoletto e l'Oratorio della Confraternita di San Francesco d'Assisi con iscrizione alla (App Chiese a Porte Aperte). Alle ore 17.30 in piazza Mons. Dallorto a Valle Rossi a Sommariva Perno è in programma “Musica d’Autore in piazza – Ensemble Gli Archimedi” Prima e dopo il concerto, sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite alla Pietà di Martino Spanzotti, a cura dei Volontari per l’Arte e del Centro Culturale San Bernardino. Info: www.facebook.com/sentierideifrescanti

Proseguono le visite al Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì. Il complesso, costruito tra ‘500 e ’800, è arroccato sulle pendici del Monte Momburgo. Un luogo sacro che ha origini molto antecedenti di quello di Vicoforte, ma che ancor oggi sorprende per il suo fascino e la sua storia: il complesso, infatti, nella Seconda Guerra Mondiale venne usato come nascondiglio dai partigiani. Il Santuario e la chiesa nella grotta accolgono i visitatori tutte le domeniche da giugno a ottobre dalle 14.30 alle 18. Da circa due anni, a queste queste aperture ad accesso libero, si è aggiunta la possibilità di partecipare a visite guidate all'interno dell'intero complesso. Questa domenica sarà possibile partecipare ad una visita guidata su prenotazione. Ci sarà anche la possibilità di visite alle chiese di Villavecchia (antica chiesa di Santa Caterina e attuale parrocchiale barocca) e museo delle Suore (“casa di Madre Margherita”).

Info: www.santuariosantalucia.com



A Pradleves oggi, domenica 22 agosto, alle ore 9.30 escursione e alle ore 16.00 presentazione del libro di Paolo Calvino, "Il Cammino della Resistenza". Ritrovo a Pradleves, c/o Abrì, via Nazzari 3 – centro sportivo. Un’escursione raccontata, con testimonianze storiche e riferimenti ad un nuovo prodotto editoriale, nei boschi della media valle Grana, toccando alcuni dei luoghi protagonisti della Resistenza in media valle. Da Pradleves a San Pietro Monterosso e ritorno, un itinerario facile, ma allo stesso tempo ricco di spunti e di testimonianze. Il tutto in compagnia di Paolo Calvino, ricercatore e scrittore, che a fine escursione presenterà il proprio libro “Il Cammino della Resistenza”, edito da Fusta Editore, fresco di stampa. Un’opera leggera nella forma e ricca nei contenuti, che traccia un percorso storico dalla Valle Varaita fino alla Valle Belbo. La presentazione verrà realizzata con la Libreria Passpartout di Caraglio.

Prenotazione obbligatoria. info: www.facebook.com/emotionalp17

Prosegue la rassegna Castelli Aperti che apre le porte di castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici. Sono tante le proposte per oggi, domenica 22 agosto.

Questo fine settimana saranno visitabili: ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti e WIMU Wine Museum, a Bra la Zizzola, il Museo Craveri di Storia Naturale, il Museo Civico di Palazzo Traversa e il Museo del Giocattolo, nella frazione Pollenzo la Banca del Vino, a Busca il castello del Roccolo, a Caraglio il Filatoio, a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Fossano il Castello degli Acaja, a Govone il Castello Reale, i castelli di Magliano Alfieri, di Manta, di Monteu Roero, di Roddi, Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo sono aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Matteo Olivero e la Villa Belvedere. A Savigliano porte aperte al Museo Civico A. Olmo e alla Gipsoteca D. Calandra e a Vinadio al Forte Albertino.

Info e contatti per prenotare: www.castelliaperti.it