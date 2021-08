Con Accordi Disaccordi, ad Ostana, un viaggio nell'Hot Italian Swing

Accordi Disaccordi è il progetto del trio composto da Alessandro Di Virgilio (chitarra, solista) Dario Berlucchi (chitarra ritmica) e Dario Scopesi (contrabbasso) che Jazz Visions porta domenica 29 agosto a Ostana. I tre musicisti accompagnano il pubblico in un viaggio nell'Hot Italian Swing, a partire dalle 16, in piazza del Municipio.

Trascinanti e coinvolgenti, nel repertorio di Accordi Disaccordi, non solo gipsy jazz, ma un connubio di stili e ispirazioni, sapientemente dosati: melodie classiche, suoni latini, influenze blues, progressive e funky e ballad dai suoni cinematografici. In quasi dieci anni di attività hanno collezionato più di 2.000 concerti, in diversi paesi del mondo, grazie all’organizzazione di diverse tournée in Italia, USA, Australia, Russia, Grecia e Turchia e numerose partecipazioni ai più conosciuti festival europei.

Costo del biglietto: 15 euro, 12 euro ridotto (fino a 18 anni e oltre i 65)

A seguire aperitivo in collaborazione con il Rifugio Galaberna

Prenotazione biglietti su: www.jazzvisions.it

Per informazioni: 347 3141294, info@jazzvisions.it





Jazz Visions giunge alla XII edizione, portando jazz e musica di qualità tra le province di Cuneo e Torino.

Quest’anno poi spostandosi anche in sedi inusuali, in montagna, all’aperto, con proposte ogni volte diverse e curiose, a volte unendo escursioni alla scoperta di un territorio di rara bellezza, o con degustazioni enogastronomiche. Ogni evento è una esperienza, non solo un concerto mordi e fuggi.

In questi dodici anni sono transitati sui nostri palchi centinaia di musicisti tra cui anche alcune stelle del firmamento jazzistico: Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Enrico Pieranunzi, Flavio Boltro, Dado Moroni, Eddy Gomez, Roberto Gatto, Reuben Rogers, Yuri Goloubev, Mauro Ottolini, Cocco Cantini.





Difficile sintetizzare 19 eventi della stagione 2021: vi invitiamo a consultare la programmazione su www.jazzvisions.it