L'eleganza e la classe di Fabio Concato incantano Boves, fino a domani capitale del jazz

Evento clou, ieri sera 21 agosto, a Boves, nell'ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Bartolomeo, con la XVII edizione di Vie di Jazz sotto la direzione artistica di Roberto Chiriaco.



Sul palco allestito in piazza Italia, alla presenza di tanti appassionati, l'atteso concerto di Fabio Concato & Paolo Di Sabatino Trio (Paolo DI SABATINO piano, Glauco DI SABATINO batteria, Marco Siniscalco basso).

L'artista milanese ha davvero incantato con la sua classe, riproponendo i brani più noti in una veste nuova, grazie agli arrangiamenti di Paolo Di Sabatino, che ha saputo interpretare al meglio l'anima e la voce jazz del bravissimo cantautore.

Davvero tanta l'emozione regalata alla platea e tanti gli applausi, in particolare per brani come Domenica Bestiale ("L'anno prossimo questa canzone compirà 40 anni - ha detto Concato. Chissà se le canzoni che ascoltiamo oggi tra quarant'anni le sentiremo ancora... lo dico con un po' di tristezza"), Fiore di maggio, Guido Piano, Non smetto di aspettarti o Gigi, la sua canzone più amata, dedicata al padre, al quale deve l'amore per la musica e la decisione di farne "materia di vita".

Verso la fine dell'esibizione, l'assessore alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Boves, Raffaella Giordano, è salita sul palco per regalare a Concato un quadro con i disegni dei principali monumenti e degli scorci più belli della città. In platea anche il sindaco Maurizio Paoletti assieme alla moglie, oltre all'assessore Fabio Climaci.

Una serata davvero magica per Boves, grazie a Concato e ai musicisti, che hanno saputo intrattenere il pubblico con grande classe.

Gli eventi continuano:

DOMENICA 22 AGOSTO ORE 17:00

Conferenza ORIGINI DEL BLUES all’Auditorium Borelli a cura del musicologo LUCA BRAGALINI. L’incredibile origine del blues tra Cefalù e New Orleans. Sappiamo che siculo americano Dominic La Rocca abbia inciso (in compagnia del conterraneo Tony Sbarbaro) il primo disco di jazz è cosa nota. Così come è certo che in direzione Salaparuta, Palermo, Cefalù, Contessa Entellina puntano le biografie di alcuni protagonisti del primo jazz di New Orleans. Tuttavia già prima della nascita del jazz i musici di Little Palermo avevano detto la loro. Una passeggiata tra gli isolati italoamericani del Quartiere Francese di New Orleans tra fine ottocento e primo Novecento; foto d’epoca, ascolti e parole per scoprire ciò che le storie delle jazz non ci hanno mai raccontato, ossia la rocambolesca genesi del primo blues mai pubblicato. Ingresso gratuito.

DOMENICA 22 AGOSTO in Piazza Italia alle h. 21,15

ERIOS JUNIOR JAZZ ORCHESTRA (la più giovane Big Band Italiana)

19 musicisti + direttore, grande spettacolo jazz nel cuore di Boves.

Ingresso gratuito. www.progettoerios.com

LUNEDI’ 23 AGOSTO

Sfilata di moda con Eliana Abbigliamento in Piazza Italia alle 21,15.

LUNEDI 23 AGOSTO

Lunedì 23 agosto alle 21 al Parco Marquet si terrà l’imperdibile spettacolo “Alto livello, trasformismo su trampoli”. Emozioni da brivido con i trampoli e i personaggi fantastici della Compagnia Terzostudio di Pisa.

L’evento si terrà sempre nell’accogliente Parco Marquet.

Info e prenotazioni Melarancio – 0171 699971 – 3479844570. Ingresso € 3. biglietteria@melarancio.com

Fino al 31 agosto si terrà anche la Mostra di pittura “Ritratti e luoghi nella storia di Boves” dell’artista Angelo Ponti presso la ex Confraternita di Santa Croce.



Fino al 31 agosto torna anche il Luna Park in Piazza Borelli e Piazza Caduti.