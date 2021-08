Ricchissimo calendario di appuntamenti dedicati a Dante nelle valli occitane

La rassegna DANTE E LA LINGUA D’OC, ideata per celebrare il rapporto privilegiato tra il Poeta e i trovatori a 700 anni dalla sua morte, prosegue a settembre con un ricchissimo calendario di appuntamenti nelle valli occitane.

Si comincia sabato 4 settembre alle ore 21 a Moiola, presso il Centro Saben in via Don Cristini 1, con la proiezione del film d’epoca Maciste all’Inferno commentata da Luigi Boledi, archivista della Fondazione Cineteca Italiana. Il film muto del 1926 è una delle opere principali di Guido Brignone, regista di punta del primo Novecento, e venne girato proprio in Valle Stura. Fu uno dei primi lungometraggi a essere visto da Federico Fellini che rimase incantato dal clima onirico; tra gli interpreti, Sergio Amidei, futuro sceneggiatore di Roma città aperta e Sciuscià. Prenotazioni: Espaci Occitan 0171 904075 - segreteria@espaci-occitan.org