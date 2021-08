Amorisco rompe gli indugi: “Mi candido sindaco a Casteldelfino”

Erano state puntuali le previsioni di Targato, che una settimana fa aveva segnalato un imminente terremoto in valle Varaita in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Domenico Amorisco, sindaco uscente di Sampeyre, non si ripresenterà per un secondo mandato nel capoluogo della valle. Torna a Casteldelfino, per sfidare il sindaco uscente Alberto Anello.

Il perché di questa scelta, Amorisco lo spiega in una nota stampa.

“Avevo – scrive – tre possibilità di scelta: accettare la candidatura in uno dei tre Comuni che mi hanno proposto di fare il sindaco o ripresentarmi a Sampeyre con lista autonoma o, infine, ritirarmi e farmi da parte nell'ambito politico-ministrativo.

Ho scartato la seconda possibilità di ripresentarmi a Sampeyre con lista autonoma perché – prosegue – probabilmente sull’altro fronte avrei trovato la lista dell’attuale vicesindaco Roberto Dadone. Mi sono chiesto: che senso può avere un’elezione a sindaco dell’uno o dell’altro nei diversi ruoli di maggioranza e minoranza fra due contendenti che hanno lavorato assieme per cinque anni, sia pure con qualche posizione di divergenza in alcuni casi, condividendo programmi e decisioni con ottimi risultati per Sampeyre e per la popolazione sampeyrese?

Data l’impossibilità di rinnovare l’accordo fatto cinque anni fa di Amorisco sindaco e Dadone vicesindaco e data la legittima aspirazione di Dadone di voler avere un diverso ruolo, ho preso – annuncia – la decisione di rispondere positivamente al “grido di dolore” pervenutomi da tanta gente del paese della Castellata e candidarmi così a Casteldelfino dove già ho fatto due mandati di sindaco realizzando servizi e infrastrutture che avevano rilanciato il paese con una propria identità vincente e che, invece, l’amministrazione del mio successore alla guida del paese ha, purtroppo, ignorato se non addirittura distrutto.

Ovviamente – osserva – ho escluso la possibilità di farmi da parte nell'ambito politico-amministrativo anche per ragioni di mia salute, nonostante tutti gli altri contendenti speravano lo facessi. Ho escluso di farmi da parte – aggiunge – perché per quasi mezzo secolo (1971/2021) ho vissuto ai due lati di una scrivania nei vari Comuni come segretario comunale e, al tempo stesso, per otto mandati, sindaco di altri Comuni valligiani quali Valmala (uno), Brossasco (quattro), Casteldelfino (due) e Sampeyre (uno) oltre alla Presidenza dell’ex Comunità Montana Valle Varaita. Mi sento in grado – spiega in conclusione nel motivare la decisione – di poter guidare il Comune con il mio bagaglio di esperienza maturata, potendo dare ancora qualcosa in termini di servizi e infrastrutture alla popolazione di Casteldelfino con fatti concreti e non solo con le parole sui social”.

Quella che si disputerà in alta valle Varaita tra Amorisco e Anello è una sfida al calor bianco, che si presenta interessante sia per la notorietà dei personaggi, sia perché finora non sono emersi – in questa tornata elettorale amministrativa che riguarda 26 Comuni della provincia – particolari elementi di suspense.