Mercoledì mattina a Limone i funerali di Fabrizio Viale, morto sul lavoro in Costa Azzurra

Saranno celebrati mercoledì 25 agosto i funerali di Fabrizio Viale, l'impresario edile di Limone Piemonte morto sul lavoro in Costa Azzurra. L'ultimo saluto alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli. A causa delle normative anti-Covid i posti in chiesa saranno 130, ma il parroco metterà le casse fuori per far ascoltare la messa sul sagrato.



Fabrizio Viale è morto sul lavoro mentre faceva un sopralluogo in un cantiere a Cap d’Ail, in Costa Azzurra. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 19 agosto. Era salito su una tettoia, quando una lastra della copertura ha ceduto, facendolo scivolare da un’altezza di oltre 5 metri.



Viale è morto poche ore dopo all’ospedale di Nizza, dov’è stato portato d'urgenza. Lascia la moglie Valentina, la mamma Adele, il papà Alberto e la sorella Stefania.



La notizia ha lasciato sgomento tutto il paese di Limone. In memoria di Fabrizio e, per volontà della famiglia, non fiori, ma offerte raccolte che saranno devolute a Massimo Miraglio, missionario ad Haiti.