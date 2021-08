Ancora a terra il busto di Paul Amilhau, danneggiato alla stazione di Mondovì

Ancora non è stato risistemato il busto dedicato al Direttore Generale delle Ferrovie dell'Alta Italia, Paul Amilhau, nella Stazione Ferroviaria di Mondovì .

Lo scorso maggio un nostro lettore aveva segnalato il danneggiamento della statua, auspicando in un intervento per rimetterla in sesto ma, a tre mesi di distanza, nulla è cambiato.