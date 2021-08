7 cose sulla causa Elmiron

Anche i prodotti realizzati per risolvere i problemi non sempre sono senza rischi. Ma i benefici dovrebbero superare i contro. In caso contrario, i produttori dovrebbero immediatamente interrompere la produzione e la distribuzione. Ad esempio, Schmidt & Clark, LLP stanno seguendo il caso della società Philips e dei loro prodotti richiamati.

Per la medicina, in particolare, gli effetti collaterali sono mantenuti gestibili senza danni permanenti fatti il più possibile. Tuttavia, di tanto in tanto si verificano disastri medici e farmaceutici. E la droga Elmiron ne è un tragico esempio. Per fornire più contesto, ecco 7 fatti chiave sulla causa Elmiron.

1. Mai pensato per gli occhi

Elmiron è un marchio di polisolfonato di pentosano sodio (PPS) sviluppato e distribuito da Janssen Pharmaceuticals. È un farmaco da prescrizione usato per trattare la cistite interstiziale (IC). Nel 1996, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti approvò il medicinale e divenne ampiamente utilizzata per combattere l'IC.

La cistite interstiziale è una condizione cronica che infiamma la vescica. Oltre 12 milioni di persone negli Stati Uniti soffrono di IC. I suoi sintomi includono dolori alla vescica, disagio e frequenza della minzione. Il polisolfuro pentosano sodio ha lo scopo di proteggere la parete della vescica dall'irritazione. Allevia anche il disagio causato da infezioni del tratto urinario o UTI. Sfortunatamente nel corso degli anni, i suoi utenti di lunga durata hanno iniziato a sperimentare seri e permanenti problemi agli occhi.

2. Effetti nonvisivi

La lamentela più ricorrente è il danno retinale, con oltre un quarto degli utenti che lo sperimentano. Ha generato oltre 90 cause legali da parte di utenti che soffrono di gravi effetti collaterali a lungo termine nonvisti. Nella sua versione iniziale, Janssen Pharmaceuticals ha elencato solo quanto segue come possibili effetti collaterali:

Problemi di sonno,

Mal

Aumento di peso,

Gonfiore

Vertigini

Eruzioni cutanee,

Ecchimosi

Perdita di capelli (alopecia),

Diarrea

Reflusso

Problemi al fegato,

Maledetti sgabelli.

3. Nessuna alternativa alla droga

Al momento della scrittura, Elmiron è ancora l'unico farmaco approvato dalla FDA destinato a trattare IC. Di conseguenza, milioni di persone in tutto il paese e anche in altre parti del mondo che hanno bisogno di farmaci devono convivere con il rischio di danni agli occhi. E da quello che sembra, il produttore non sta prendendo alcuna iniziativa nell'affrontare il problema pur facendo una grande fortuna con questo farmaco.

4. Correlazione basata sull'evidenza

Solo negli ultimi due anni è stato stabilito che il farmaco presenta il rischio di danni agli occhi. Dopo una serie di studi clinici, Elmirion ha dimostrato di causare occhi rosa, nystagmus, emorragia retinica, neurite ottica ed emorragia retinica, tra le altre condizioni. I primi segni includono difficoltà di lettura, visione oscurante, problemi con la messa a fuoco su oggetti vicini, tra le altre manifestazioni.

C'è stata una causa di class action contro il produttore di Elmiron-Janssen Pharmaceuticals Inc. Nel 2018, un gruppo di medici dell'Atlanta Emory Eye Center ha indagato sulla tossicità di Elmiron. Durante il loro studio, hanno scoperto che sei pazienti hanno mostrato risposte anomale al farmaco. I pazienti hanno fatto più test e sono stati trovati con maculopatia pigmentaria, una malattia degli occhi.

I medici hanno collegato la diagnosi al farmaco Elmiron. L'istituzione continuò il caso e pubblicò un rapporto preliminare attraverso l'American Academy of Ofthalmology (AAO). Nel 2019, tre medici - Robin A. Vora, Amar P. Patel e Ronald Melles - hanno pubblicato un articolo con risultati simili di Elmiron che causano danni alla vista. Ora, la FDA esorta tutti coloro che hanno usato il farmaco per più di 3 anni a sottoporsi a esami di retina come l'imaging autofluorescenza e la tomografia a coerenza ottica.

5. Le cause legali sono procedono in Tribunale

Questi studi scientifici hanno scatenato l'inizio di cause legali contro Janssen Pharmaceuticals. E dei 90, solo alcuni di loro sono già uscito in campo. La signorina Worden di New York usa la droga da più di 17 anni. Di conseguenza, l'attore sta combattendo con perdita permanente della vista, danni alla retina e maculopatia. Sta facendo causa al produttore per violazione di una garanzia implicita, negligenza e travisamento negligente. Se sei interessato a cause mediche, vedi di più qui .

6. Futuro per gli utenti Elmiron

I dati sono molto recenti e molti pazienti non sono ancora a conoscenza dei rischi del farmaco. Ad esempio, gli utenti Elmiron significativamente più anziani possono essere portati a credere che la loro degenerazione maculare sia causata dall'invecchiamento, quando in realtà Elmiron è una potenziale causa. Questo significa che si dovrebbe smettere di prendere il farmaco? È ancora meglio parlare con il tuo medico poiché i sintomi del CI molto probabilmente si ripresenteranno una volta che interrompi i farmaci per la manutenzione.

7. Condizioni valide per il reclamo

Detto questo, Schmidt e Clark si impegnano ad aiutare legalmente i pazienti che affrontano questa difficile situazione. I pazienti assumono farmaci per migliorare da una condizione e non hanno un altro problema. Se sei un utente Elmiron da più di sei mesi e riscontri i seguenti problemi, puoi presentare un caso: