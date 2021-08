Adidas x Jeremy Scott: arrivano le JS Money Wings Sneakers

Grandissime novità per gli appassionati di sneakers e per gli amanti dei modelli più estremi. Dopo sei anni dalla fine della loro partnership, Adidas e Jeremy Scott, attuale direttore creativo di Moschino, hanno annunciato la ripresa della collaborazione per il lancio esclusivo di un nuovo modello di JS, le JS Money Wings. È arrivato il momento di vedere cosa ci aspetta e di ripercorrere le tappe di un rapporto che ha scritto una importante fetta di storia dello stile urban.

Le nuove scarpe Adidas JS Money Wings



Il rapporto tra lo stilista e il marchio tedesco è iniziato ufficialmente nel 2003 e ha dato vita ad alcune delle scarpe Adidas da uomo e da donna più belle di sempre. Animali imbottiti applicati sulla tomaia, modelli ispirati all'animazione, colori unici e forme stravaganti. Si è visto questo e molto di più. Ma il vero modello iconico sono le Js Wings, le sneakers dorate con le ali. Rivisitate qualche anno dopo con la versione total black creata a sei mani con Asap Rocky.

Ma finalmente è arrivato il momento di celebrare un nuovo episodio della serie. Sono infatti in uscita proprio in questi giorni le JS Money Wings. E sono molto diverse dalla prima versione. Le nuove sneakers Adidas hanno una tomaia in pelle bianca con stampate banconote da un dollaro su entrambi i lati in tonalità di bianco e verde. Lo stemma delle tre strisce del brand tedesco compare sulle linguette e non sono sparite le ali. Sono state semplicemente spostate in basso e sono diventate la base alla quale sono attaccati i lacci.

Il nuovo modello Adidas, però, non arriverà subito nei negozi. Il primo lancio di 1200 paia arriverà tra il 23 e il 29 agosto e sarà riservato per i membri di Confirmed, l'app di Adidas attraverso cui i clienti possono scoprire in anteprima le collaborazioni più esclusive e le edizioni limitate. E non saranno in vendita ma verranno regalate in premio ad alcuni fortunati iscritti alla community

Ma poche settimane di pazienza e potremo trovare anche le JS Money Wings insieme tutte le scarpe Adidas su Zalando.it e nei migliori negozi online.

I modelli Adidas più belli realizzati da Jeremy Scott con gli animali protagonisti



La fantasia di Jeremy Scott non ha limiti e l'ha portato al vertice di Moschino, una delle maison di moda più importanti e celebrate al mondo. E di questa fantasia ne sono testimoni gli amanti delle scarpe Adidas.

Tra il 2003 e il 2015, gli anni della prima collaborazione, sono innumerevoli i modelli passati alla storia. Il primo in assoluto sono le Adidas Forum, le scarpe uomo Adidas scelte dallo stilista come prima tappa della partnership. Vennero lanciate in esclusiva nel 2002, un anno prima dell'inizio ufficiale del rapporto e ne vennero realizzate soltanto 100 paia. Per questo motivo sono uno dei modelli delle più ambiti in assoluto dai collezionisti di tutto il pianeta.

Ma a passare agli onori delle cronache per stravaganza e stile, e spesso non senza polemiche da parte dei “puristi”, sono state le serie dedicate agli animali. Impossibile non citare le Leopard Tail e le Tiger Tail. Le prime sono state indossate nelle occasioni pubbliche da star della musica come Rihanna Lil Wayne e come si intuisce dal nome ricordano la forma di un leopardo. In più hanno anche una piccola coda attaccata sul retro. Le seconde sono a forma di tigre, hanno la superficie pelosa, la suola arancione e l'immancabile coda.

Poco tempo dopo Jeremy Scott ruppe la barriera tra scarpa e peluche per realizzare un nuovo modello Adidas davvero incredibile. Tomaia proprio in peluche, colore rosa shocking e un cane sulla linguetta. Una delle sneakers più eccentriche di sempre, seguita a ruota dalle Teddy Bear, indossate ancora una volta da Lil Wayne, e dal modello nero a forma di gorilla.

Le sneakers Adidas uomo JS Scott Asap Rocky Wings



Tra i modelli Adidas uomo più conosciuti in assoluto ci sono quelle del 2011 realizzate a sei mani da Jeremy Scott, Asap Rocky e Adidas. La collaborazione che portò alla realizzazione di queste sneakers total black con le ali nacque quasi per caso. Nel 2011 il cantante indossò nel suo video “Purple Swag” il modello JS Wings 2.0 e pochi giorni dopo dichiarò di essere una grande fan dei lavori di Scott. Uno Scott che colse al volo l'occasione e contattò l'artista per collaborare alla creazione della scarpa.

Le Adidas Jeremy Scott ispirate ai cartoon



Nel 2009 Jeremy Scott raggiunse l'apice della sua fantasia applicata al mondo dei cartoon. In quell'anno uscirono le Adidas Eldorado a tema Micky Mouse con il volto del celebre personaggio Disney in bella vista sulla linguetta. Un modello che ricevette l'apprezzamento degli stessi vertici del celebre colosso americano dell'animazione.

Il marchio tedesco e lo stilista ricevettero invece molte critiche per il modello Adidas x Jeremy Scott My Pet Monster del 2012. Molti li accusarono di razzismo per la manetta arancione attaccata al retro della scarpa. In realtà queste sneakers nacquero per celebrare il cartone animato “My Pet Monster” del 1987. Per questo motivo non vennero mai rilasciate ufficialmente negli shop online e nei negozi fisici.