Gli atleti più ricchi del mondo che sarebbero perfetti per le Rabona scommesse

Roger Federer

Sport: tennis

Valore netto: 450 milioni di dollari

Federer è un leggendario tennista svizzero. La Association of Tennis Professionals lo ha classificato numero 9 al mondo. Ha guadagnato più di 100 milioni di dollari come premio in denaro e sta ancora giocando, quindi molto di più deve ancora arrivare. La maggior parte dei suoi guadagni proviene da lucrosi contratti con aziende di fama mondiale come Mercedes, Rolex, Lindt e Moet & Chandon. Per molto tempo, ha anche collaborato con Nike. E solo nel 2018, ha lasciato quella collaborazione per Uniqlo.

Cristiano Ronaldo

Sport: calcio

Valore netto: 500 milioni di dollari

Ronaldo è probabilmente l'atleta più notevole e famoso. Ha impressionato il mondo con le sue abilità calcistiche, che gli hanno portato fama mondiale e notevole ricchezza. Ma ora guadagna ancora di più grazie ai numerosi contratti con grandi marchi, alla sua pagina Instagram e a diversi business. Ha creato l'intero universo CR7: hotel, club di fitness, abbigliamento e profumi.

Lionel Messi

Sport: calcio

Valore netto: 600 milioni di dollari

Messi è considerato il calciatore più pagato al mondo. Dal 2004 al 2021, Messi ha giocato per il Barcellona e tutti lo hanno associato solo a questo club. Lì, ha fatto una parte considerevole dei suoi guadagni. Nell'agosto 2021, Lionel si è unito ufficialmente al Paris Saint-Germain F.C. Ha anche alcuni affari e un contratto a vita con Adidas.

Tiger Woods

Sport: golf

Valore netto: 800 milioni di dollari

Anche se Woods non occupa la prima posizione in questa lista, è stato il primo atleta a guadagnare 1 miliardo di dollari come sportivo attivo. Le fonti sostengono che la maggior parte del suo capitale non proviene dalla sua carriera di golf. Ottiene grandi somme per contratti con marchi famosi e pubblicità, quindi non ha nemmeno bisogno di presentarsi in eventi sportivi regolari per continuare a guadagnare.

Floyd Mayweather

Sport: pugilato

Valore netto: 1 miliardo di dollari

Mayweather ha un soprannome "Money" per una ragione. Solo in una sera, quando ha combattuto con Conor McGregor, ha guadagnato 275 milioni di dollari. Questo è molto più di quanto molti sportivi guadagnano in un anno! I suoi combattimenti sono esattamente ciò che fa il suo capitale, ma anche, è uno scommettitore di successo.

Michael Jordan

Sport: basket

Valore netto: 1,6 miliardi di dollari

Michael Jordan è uno dei più famosi giocatori di basket, ma la maggior parte della sua ricchezza non l'ha ottenuta giocando. Michael ha avuto sponsorizzazioni con marchi come Coca-Cola, McDonald's, Rayovac, Gatorade e altri. Nike ha creato le leggendarie scarpe da ginnastica per Jordan, Air Jordan, che sono ancora popolari dopo anni. Michael è anche proprietario della squadra di basket Charlotte Hornets.

Riassunto

