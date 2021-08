Alla Fondazione Peano di Cuneo il giornalista Claudio Porchia racconta del giardiniere di Calvino

Nell’ambito del progetto «Pagine di Canapa», Fondazione Peano organizza una serie di eventi dedicati alla figura di Libereso Guglielmi. Si parte sabato 28 agosto alle ore 18 con il giornalista Claudio Porchia e il libro da lui curato "Diario di un giardiniere anarchico" ed. Pentàgora.

Si tratta di una pubblicazione che raccoglie storie di vita e appunti di agricoltura e giardinaggio raccontati in prima persona da Libereso Guglielmi di cui Porchia è stato caro amico. Libereso Guglielmi, è noto ai più come il «giardiniere di Calvino» per via degli anni in cui ha lavorato presso la Stazione sperimentale di Floricoltura di Sanremo diretta da Mario Calvino e da cui è nata l’amicizia con il figlio Italo, ma in realtà è stato molto altro: floricoltore, botanico, capo giardiniere del giardino botanico Myddelton House e ricercatore presso l’Università di Londra, viaggiatore, disegnatore e instancabile naturalista.

L’incontro con Claudio Porchia offre la possibilità di conoscere da vicino una figura, quella di Libereso, di fama mondiale raccontata da chi lo ha accompagnato, negli ultimi anni della sua intensissima vita, in quella che era diventata la sua nuova missione: la didattica e la divulgazione. Per accedere all’area adibita all’evento è richiesto il green pass. Visto il numero limitato di posti, si consiglia la prenotazione scrivendo a segreteria@fondazionepeano.it o chiamando il 3497528085.