All'arena del Teatro Sociale di Alba il concerto del Rejoicing Gospel Choir

Venerdi 27 agosto alle ore 21 il Rejoicing Gospel Choir torna con il concerto "Re Joy Sing" sul palco dell'Arena G.Sacerdote del Teatro Sociale di Alba per incontrare il suo pubblico in presenza.

Un concerto dove si fonderanno le sonorità del Gospel con quelle del Pop nel repertorio del coro albese arricchito da alcuni nuovi brani appresi in questo periodo di lock down.

Aprirà il concerto il pianista Emiliano Blangero con alcuni brani inediti di sua composizione.

INGRESSO LIBERO. Per assistere allo spettacolo è necessario essere in possesso del Green Pass (esclusi i minori di anni 12) ed è consigliata la prenotazione attraverso la compilazione del form al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM_AUscvb5O2Z1syYMez4yI03trqBqpMt_ZvB6MZgn5pTUFg/viewform o sul sito www.rejoicingospel.org

Dalle ore 20,15 sarà consentito l’accesso all’Arena con precedenza agli spettatori che hanno effettuato la prenotazione.

Per chi non potrà partecipare in presenza l’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Radio Alba al link www.facebook.com/RadioAlba