Il comico Maurizio Lastrico e un picnic nel luppoleto: due grandi eventi al Baladin Open Garden di Piozzo

Il mese di agosto riserverà grandi momenti di spettacolo e festa al Baladin Open Garden di Piozzo (località valle, 25).

Si inizierà giovedì 26 agosto (ore 21:30) con lo spettacolo GRATUITO del comico Maurizio Lastrico che porterà in scena il suo speciale tributo a Dante Alighieri dal titolo “Nel mezzo del casin di nostra vita”.

Così viene descritto dall'ufficio stampa dell'artista: "Maurizio Lastrico, torna su un palco dal vivo per gioire il ritrovato incontro con il pubblico, dove ha la capacità di raccontare i nostri inferni quotidiani, con vicende famigliari, situazioni di vita in cui tutti noi ci possiamo ritrovare protagonisti. Nell’ anno celebrativo di Dante, lo si omaggerà reinventando la sua lingua e le sue terzine in chiave comica. Soprattutto una festa della letteratura, della comicità e dell’imprescindibile legame dal vivo tra pubblico e narratore. Buon (sano) divertimento!".

La festa proseguirà domenica 29 agosto con l'appuntamento annuale dell'inizio della raccolta del luppolo Baladin.

Come di consueto ci sarà uno speciale picnic nel luppoleto.

La festa inizierà con la visita del birrificio alle ore 10, durante la quale sarà possibile visitare il pub storico dove tutto ebbe inizio, l'impianto di produzione e il Baladin Open Garden. Dalle 12:30, si andrà nel luppoleto dove sarà possibile gustare un ottimo picnic, all'ombra del noccioleto con i prodotti della cucina Baladin. Attenzione, i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Dopo il pranzo, tutti potranno raccogliere qualche pianta di luppolo iniziando, così, la raccolta del prezioso fiore, fondamentale per la produzione delle birre artigianali.

Costo visita (con degustazione e bicchiere TeKu in vetro) € 10 (per i bambini € 5 con extra bibita Baladin).

Costo picnic (con una birra e acqua illimitata) € 24 (per i bambini € 12 con extra bibita e acqua illimitata).

Per info e prenotazioni:

- cena pre-spettacolo

- picnic nel luppoleto

chiamare il numero 340 6076351