La Grande Orchestra Occitana apre la XXIII edizione di Attraverso la Memoria (VIDEO)

Il concerto della Grande Orchestra Occitana ha aperto la XXIII edizione di “Attraverso la Memoria”. L'evento si è svolto ieri, domenica 22 agosto, al Parco della Resistenza di Cuneo.

Nonostante il periodo di ferie, molti cittadini hanno partecipato all'evento. Presenti il vicesindaco di Cuneo Patrizia Manassero con l'assessore Cristina Clerico, il sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta, il sindaco di Valdieri Giacomo Gaiotti, il sindaco di Valloriate Gianluca Monaco, il presidente del Parco Alpi Marittime Piermario Giordano, la presidente Anpi Ughetta Biancotto, il direttore dell'Istituto Storico della Resistenza Gigi Garelli e il direttore dell'ATL del Cuneese Daniela Salvestrin.

La manifestazione vuole ricordare le vicende di circa mille Ebrei in fuga dalla località di Saint Martin Vésubie in Francia. Con una interminabile marcia, senza equipaggiamenti adatti, poco prima dell'arrivo delle truppe naziste, risalirono dopo l'8 settembre 1943 i Colli Ciriegia e di Finestra, scesero nella Valle Gesso e, sfiniti e disperati, ancora una volta compresero che il loro peregrinare non era concluso e la salvezza nuovamente incerta.

Spiega Sandro Capellaro dell'associazione Giorgio Biandrate: “In quel frangente fu importante la solidarietà del popolo occitano. Proprio per questo abbiamo voluto iniziare con il concerto della Grande orchestra Occitana diretta da Sergio Berardo dei Lou Dalfin”.

Seguiranno molti eventi fino a metà settembre.

Valdieri - Sabato 28 agosto

Ore 17.30 Sala Alberto Bianco - Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, Piazza Regina Elena 20

Presentazione del libro “Lasciatemi camminare” di Simha Naor. Edizioni PRIMALPE Ricordi di una fisioterapista ad Auschwitz. Interventi di: Susanne Class, Marco Bernardi, Alberto Bosi, Giorgio Signorile.

Colle Ciriegia - Domenica 29 Agosto

Italia

Ore 8 Ritrovo alle Terme di Valdieri

Ore 9 Partenza dal Gias della Casa

Accesso libero, nel rispetto della normativa vigente anticontagio Covid-19

Francia

Ore 7 Ritrovo e partenza a Le Boréon – Saint Martin Vésubie davanti allo Chalet du Parc des Loups

Ore 12 Incontro Internazionale al Colle Ciriegia

Riflessioni a cura di:

Roberta Robbione – Assessore alla Cultura del Comune di Borgo San Dalmazzo

Anna Chiara Lugarini e Giovanna Maschi -Scuola Montessori - Docenti dell’IC Riccardo Massa Milano

Daniel Wancier - Presidente Yad Vashem Nice Cote d'Azur

David Bernheim – Associazione AME 43- Saint Martin Vésubie

Gianluca Monaco - Sindaco di Valloriate

Valdieri – loc. Terme -Domenica 29 Agosto

Ore 17.30 Hotel Royal Terme

Barge -Sabato 4 settembre

Ore 18 Ex Officina Ferroviaria

Quartetto per la Memoria

Borgo San Dalmazzo - Domenica 5 settembre

Ex chiesa di Sant’Anna - Memoriale

Inaugurazione del percorso di approfondimento storico- didattico MEMO4345 (seguiranno dettagli dell'evento sul sito www.comune.borgosandalmazzo.cn.it – sezione News)

Cuneo - Venerdì 10 settembre

Ore 18 Salone d’onore del Municipio di Cuneo

Presentazione del libro “Resisteremo?” Edizioni PRIMALPE. La detenzione degli Ebrei cuneesi nel campo di concentramento di Borgo San Dalmazzo nel racconto di Clotilde Segre e Rosetta S. Douglas.

Info: 349 1934153, info@istitutoresistenzacuneo.it

Ingresso consentito esclusivamente previa esibizione di CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (Green Pass) in corso di validità.

Ore 21 Civico Teatro Toselli

“Un liceale in Val Maira: la storia di Davide Schiffer e della sua famiglia durante il fascismo e la guerra partigiana”. Letture dal libro scritto dal prof. Davide Schiffer accompagnate da iconografia e filmati. A cura di Paolo Cerrato e della mini orchestra Sand Creek (canzoni e musiche di Fabrizio De Andrè)

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria presso Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzo tel. 0171 266080, iatborgo@cuneoholiday.com fino a esaurimento posti.

Ingresso consentito esclusivamente previa esibizione di CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (Green Pass) in corso di validità.

Iniziative promosse da e nei comuni di Cuneo, Valdieri, Barge e Borgo San Dalmazzo con la collaborazione dell’Ente Aree Protette Alpi Marittime, dell’Istituto Storico della Resistenza, dell’ATL del Cuneese e dei comuni di Boves, Entracque e Valloriate.