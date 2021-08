Tanti appuntamenti alla biblioteca di Caramagna Piemonte

Sabato 28 agosto 2021 alle ore 21,30 l’Associazione CaraBiblioteca, con il supporto del Centro Servizi Volontariato di Cuneo, è lieta di invitare tutti i concittadini alla proiezione del film di animazione “Onward”, per salutare i lettori al ritorno dalle vacanze con un ulteriore appuntamento di “Sere d’Estate”.

Il 1 settembre, alle ore 16, nel cortile della biblioteca, un’attività per i bambini dai 3 agli 8 anni "Per fare un albero" a cura del Sistema Bibliotecario di Fossano, con Elisa Dani. E’ necessaria la prenotazione alla mail in biblioteca i lunedì 23 e 30 agosto dalle 16,30 alle 18,30 oppure alla mail carabiblioteca@gmail.com oppure sul gruppo di What’s App “Il sentiero delle rane”.

L'11 settembre, alle ore 15,30, convegno "LUIGI ORNATO, "un illustre sconosciuto" nel Risorgimento italiano del 1821" con la presenza di storici e studiosi.

Il convegno avrà luogo nel salone polivalente di piazza Boetti, che verrà inaugurato dopo i lavori eseguiti per il rinnovo proprio in questa occasione. L'Associazione Carabiblioteca di Caramagna P.te, in collaborazione con il Comune di Caramagna P.te, la Società Studi Storici di Cuneo, e grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Banca Credito Cooperativo di Cherasco, organizza un convegno sul suo illustre concittadino, Luigi Ornato, stimato intellettuale e amico fidato di Santorre di Santarosa, che di tali moti fu uno dei principali protagonisti a duecento anni dai moti del 1821

Lunedì 16 settembre alle ore 16 un nuovo appuntamento di “Leggo e Cammino” per ragazzi con tema “Luigi Ornato e Caramagna dell’Ottocento”.

Inoltre sarà organizzata un’uscita al Cimitero Monumentale di Torino per la visita alla tomba di Luigi Ornato.