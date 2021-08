Le Nozze di Figaro all’Apm d Saluzzo

Saluzzo, prove nel giardino Apm per la messa in scena di Le Nozze di Figaro

L’organico della Saluzzo Opera Academy porterà in scena mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 agosto alle 18.30 l’Opera buffa “Le Nozze di Figaro” di W.A.Mozart presso i giardini della Scuola APM.

Si conclude con questa rappresentazione pubblica l’esperienza operistica della Saluzzo Opera Academy, la Summer School che nei mesi di luglio e agosto ha visto coinvolti circa un centinaio di giovani cantanti e musicisti provenienti da tutto il mondo nell’allestimento di due opere liriche presso la Scuola APM.

Diretta dall’Accademia dell’Opera di Berlino, la "Saluzzo Opera Academy è un’esperienza immersiva che fornisce ai suoi musicisti e tirocinanti gli strumenti per il loro lavoro, essenziali per la crescita nel panorama operistico attuale".

“Dopo quattro settimane di prove intense, questa settimana non vediamo l'ora di condividere con il pubblico la nostra commovente produzione de Le Nozze di Figaro. Il capolavoro di Mozart e Da Ponte offre una storia senza tempo di amore, tradimento e perdono. L'energia dei nostri tre giovani cast non mancherà di deliziare il pubblico di tutte le età”.

Ingresso libero su prenotazione (vedi link su www.scuolaapm.it). Per accedere all’evento sarà necessario il Green Pass COVID-19 come da disposizioni sanitarie in atto.