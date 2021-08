Da Ceva a Imperia per mettere "in moto il dono"

In questi giorni le strade italiane sono percorse da motociclisti che non solo hanno la passione delle due ruote ma intendono promuovere qualcosa di fondamentale per tutta la collettività: la donazione di sangue. La promozione del dono in senso ampio e quella del sangue hanno infatti un valore inestimabile e poterlo fare con un mezzo che coinvolge passionalmente assume ancora maggiore significato.

Per questo motivo, una moltitudine di riders si sono dati appuntamento da tutto il Monregalese per iniziare una cavalcata verso il porto di Imperia dove ad attenderli hanno trovato il sindaco della città ligure Claudio Scajola, il presidente di FIDAS Imperia Claudio Petrucci e il Presidente Nazionale FIDAS avv. Giovanni Musso.

Dopo la partenza da Ceva, i motociclisti hanno toccato tutte le località della Alta Val Tanaro, con Garessio ed Ormea in testa giungendo poi a Nava, colle che separa Piemonte e Liguria. Nava è stata la tappa di congiungimento tra i rider piemontesi e quelli liguri che erano accompagnati da una folta delegazione di motociclisti/donatori della Polizia di Stato. Con in testa il camper di FIDAS Imperia, i cento motociclisti hanno poi ripreso la marcia sui dolci tornanti dell’appennino ligure e dopo aver toccato Pieve di Teco sono giunti alle porte di Imperia. Il servizio offerto dai piloti della Polizia di Stato è stato impeccabile rendendo sicuro e fluido il tracciato agli oltre 100 motociclisti impegnati nell’evento. Dopo un circuito cittadino, il corteo è arrivato nella splendida cornice del molo di Oneglia con il suo caratteristico porto con negozi e ristoranti tipici.

“L’iniziativa promossa da FIDAS “Metti in moto il dono” - spiega Giovanni Musso, Presidente nazionale della Fidas - è un modo per sensibilizzare la popolazione alla donazione del sangue, in un periodo, quello estivo, di forte contrazione nella raccolta di sangue e plasma. È infatti opportuno ricordare a tutti i cittadini l’importanza fondamentale di donare e l’iniziativa vuole essere anche un appello al generoso popolo delle due ruote per avvicinarsi alla donazione di sangue, un gesto semplice ma che può salvare molte vite. L’iniziativa, grazie all’impegno dei tanti volontari di FIDAS Monregalese e di FIDAS Imperia, ha avuto un grande successo di partecipanti i quali, sfilando per le vie di tutte le città toccate, hanno potuto testimoniare e comprendere l’importanza che è racchiusa nel semplice gesto della donazione di sangue ed emocomponenti”.

Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, donatore e sostenitore ha elogiato l’iniziativa giunta nella sua città e anche il Presidente della FIDAS Monregalese, Mauro Benedetto, ha potuto intervenire ricordando a tutti i valori di solidarietà alla base della donazione anonima, gratuita e volontaria. “Ritengo - spiega Mauro Benedetto - che l’iniziativa sia pienamente riuscita poiché siamo stati capaci di trasmettere un messaggio chiaro di solidarietà. Abbiamo trasformato la passione per le due ruote in uno strumento di comunicazione a favore della donazione di sangue e plasma”.