Atletica: Mondovì, al via il raduno estivo Fidal

Ancora una volta la città di Mondovì è stata scelta dal comitato regionale della Fidal come sede del raduno estivo residenziale iniziato domenica 22 agosto con l’arrivo del primo gruppo di atleti.

Una tradizione (dal 1999) che riprende dopo l’annullamento dell’edizione 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.

Quest’anno, oltre ai gruppi del settore Velocità e Lanci, rispettivamente agli ordini dagli ex azzurri Marco Menchini e Maria Marello supportati dai tutor “olimpici” Nicola Vizzoni e Claudia Coslovich, sono presenti anche i settori Salti con la referente Valeria Musso coadiuvata da Luciano Mazzon e Ostacoli con il tecnico Luca Chirio: in tutto oltre 100 atleti e 15 tecnici societari provenienti dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta ospitati presso l’Hotel Commercio di Roccaforte per l’intero periodo di stage.

A loro saranno aggregati anche numerosi tesserati e tecnici dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo che potranno così approfittare della presenza e della disponibilità di allenatori specialisti per formazione e aggiornamento.

Nella stessa giornata di domenica 22, ha preso il via in altura a Sestriere il raduno riservato al gruppo mezzofondo.