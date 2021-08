Calcio femminile: Freedom FC, ecco Cantoro, Spanu e Clavario (FOTO)

La Freedom FC comunica che Veronica Cantoro, Morena Spanu e Beatrice Clavario faranno parte della rosa che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.

- CANTORO VERONICA, classe 1988. Centrocampista di grande esperienza con numerose partite giocate in nazionale U17 e 19 ha giocato in Serie A nel Torino, Reggina, Bardolino, Verona, Luserna e, in Premier League, con il Doncaster.

- SPANU MORENA, classe 1992. Attaccante dotata di buona tecnica individuale con esperienze in Serie A con Torino, Luserna e Cuneo.

- CLAVARIO BEATRICE, classe 2004. Giovane esterno di centrocampo proveniente dal Fossano Women.