Ciclismo: bilancio lusinghiero per il Racconigi Cycling Team ai Campionati Europei su Pista Under 23 e Junior

Nello storico velodromo di Apeldoorn, nei Paesi Bassi, si sono ufficialmente conclusi i “Campionati Europei su Pista Under 23 e Junior”.

Il bilancio finale per il Racconigi Cycling Team, la formazione piemontese di patron Silvio Traversa, è senza dubbio più che positivo.

La forte sprinter brianzola Valentina Basilico, dopo la fantastica medaglia d'oro conquistata nello Scratch, ha infatti sfiorato altri due podi.

L'atleta del team manager Claudio Vassallo, con le compagne azzurre Silvia Bortolotti, Carlotta Cipressi ed Elena Contarin, è giunta quarta nell'Inseguimento a Squadre, a meno di sette decimi di secondo dalla medaglia di bronzo conquistata dalla forte nazionale tedesca. Per Valentina un pizzico di sfortuna anche nella Madison, disputata in coppia con la corregionale Sara Fiorin. Le azzurre, al termine di una gara corsa da grandi protagoniste, si sono dovute accontentare di una quarta piazza ad un solo piccolo punto dal gradino più basso del podio, conquistato dalle forti padrone di casa olandesi Valentina, infine, ha collezionato una nona piazza nella Corsa a Punti, specialità nella quale è vice campionessa italiana in carica.

MARTEDI' 24 AGOSTO NUOVO IMPEGNO IN PISTA - Un nuovo appuntamento sulla pista emiliana di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, attende tre atlete del Racconigi Cycling Team. Nella giornata di domani, martedì 24 agosto, l'under primo anno Rachele Bonzanini, la junior secondo anno Matilde Beltrami, campionessa italiana in carica nella Corsa a Punti, e la junior primo anno Camilla Marzanati, daranno battaglia nell'edizione 2021 del “Gran Premio Pavinord”, manifestazione voluta dal Consorzio Velodromo Fiorenzuola ASD. Il ritrovo è fissato alle ore 15:00 in punto in via Campo Sportivo 1 a Fiorenzuola d'Arda (PC), mentre la prima gara prenderà il via ufficialmente alle ore 17:00.

LINE UP “GRAN PREMIO PAVINORD - PISTA” A FIORENZUOLA D'ARDA (PC):

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Rachele Bonzanini (Elite, 20 Ottobre 2002)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo