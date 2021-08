A fine agosto la salita al Viso Mozzo per celebrare i 30 anni dalla posa della croce

Anche quest'anno, nonostante le non poche complicazioni, è stata organizzata LA SALITA AL VISO MOZZO: 30 anni dalla posa della croce, organizzata dall'Azione Cattolica Giovani della Diocesi di Saluzzo.

L'appuntamento è come da tradizione per l'ultima domenica di agosto, quest'anno domenica 29 agosto e celebrerà il 30° anniversario della posa della Croce sul "Viso Mozzo" (il 31 agosto del 1991) in onore di Pier Giorgio Frassati , giovane moderno, sportivo, amante della montagna, modello di carità discreta e gioia contagiosa.

Inoltre, in un'anniversario così importante, si è pensato ad un programma inedito, con la possibilità di dormire in tenda - in una serata "in quota" sotto le stelle - nella nottata del 28 agosto . La domenica riserverà un'altra sorpresa: l'inaugurazione dei restauri alla croce e la benedizione degli assistenti AC, ad anticipare la Santa Messa prevista per tutti i fedeli alle ore 11.00. Saranno anche presenti alcuni storici "posatori" che 30 anni fa compirono questo gesto di affidamento e devozione.

In questi tempi cosi complicati, l'AC saluzzese non ha smesso di programmare le iniziative annuali e vivere lo spirito della fraternità.

"Come ogni anno abbiamo pensato di organizzare una giornata di amicizia, sport e tradizione da vivere insieme sulle nostre montagne. Quest'anno, non solo per l'anniversario importante della posa, crediamo sia davvero un momento speciale, di comunità, dopo molti mesi di solitudine e difficoltà nelle relazioni sociali. Sarà una due-giorni di grande amicizia, ricca di sorprese e paesaggi mozzafiato, dalla fatica per la salita alla bellezza della vetta. Insomma, non mancate!" commentano Cecilia Gerardi e Carlo Allemano, responsabili Giovani per l'AC Saluzzese.