Bra, la Novena in preparazione della festa della Madonna dei Fiori sarà anche ‘social’

Bra si prepara alla festa della Madonna dei Fiori con la tradizionale Novena al via dal 30 agosto secondo il calendario già pubblicato.

I riti saranno anche in diretta streaming per venire incontro a quanti non possono raggiungere il Santuario, ma intendono partecipare spiritualmente alle funzioni. Spiegano gli organizzatori: “Taggate nelle vostre stories Instagram il santuario@madonnafioribra così saranno condivise nella pagina e potrete raccontare come vivete la vostra Novena”.