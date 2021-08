Cherasco, agevolazione Tari 2021 per utenze domestiche e non domestiche

Visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’anno 2021, e le conseguenti chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio di alcune categorie di attività economiche, il Ministero dell’Interno ha istituito un fondo per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari (la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore), in favore di alcune categorie economiche.





Molti contribuenti, infatti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale non hanno di fatto esercitato la loro attività per alcuni periodi o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni. Si è reso, quindi, necessario adottare alcune azioni agevolative, che hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti causata dalle suddette limitazioni.





Le agevolazioni riconosciute avranno efficacia limitatamente all’anno 2021 e tengono conto in modo non strettamente matematico dei periodi di chiusura e restrizioni subiti durante il lockdown, ma valutano la complessiva fase di contrazione e recessione che ha portato ad un significativo calo delle vendite.





Il Comune di Cherasco per attivare gli interventi assistenziali previsti a livello nazionale, mediante l’attribuzione di € 93.763,21 per agevolazioni TARI, ha valutato l’opportunità di introdurre percentuali differenziate di riduzione TARI per quelle attività economiche che hanno subito chiusure o limitazioni della propria attività con conseguente calo del fatturato.





"Purtroppo il protrarsi dello stato emergenziale anche nell’anno 2021 – commenta l’Assessore Umberto Ferrondi – oltre ad aver causato gravi difficoltà a livello sanitario e sociale, ha generato pesanti problematiche per le attività commerciali e produttive; in particolar modo il settore dell’ospitalità è stato penalizzato. L’introduzione di riduzioni Tari per l’anno 2021 è un aiuto concreto che le istituzioni hanno messo in campo per alleviare in piccola parte le difficoltà del momento. L’ufficio tributi e servizi ecologici del Comune di Cherasco è a disposizione per qualsiasi informazione in merito; il modulo per presentare l’istanza è disponibile sul sito del Comune o presso l’ufficio tributi e servizi ecologici".





Per le utenze domestiche che già godono delle misure di solidarietà alimentare (coloro che nell’anno 2021 hanno già usufruito dei buoni spesa per emergenza alimentare - D.L. 25 Maggio 2021 , n. 73 “DECRETO SOSTEGNI-BIS”) è prevista la riduzione del 50% della tariffa TARI, per le utenze non domestiche colpite da limitazioni dirette quali chiusure obbligatorie (bar, ristoranti, servizi alla persona) la riduzione del 40% della tariffa TARI, per le utenze non domestiche colpite da limitazioni indirette ovvero limitazioni alla circolazione e agli spostamenti delle persone (quali alberghi e altre strutture ricettive) la riduzione del 25% della tariffa TARI.





Queste agevolazioni verranno determinate e applicate direttamente dall’ufficio tributi a seguito di richiesta presentata utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Cherasco (reperibile anche presso l’ufficio tributi).





I requisiti per usufruire dell’agevolazione TARI sono i seguenti:





Chiusura attività

Limitata attività nei primi quattro mesi dell’anno 2021, che comporti una riduzione del fatturato almeno del 30% di quello del 2019

Avere già usufruito nell’anno 2021 dei buoni spesa per emergenza alimentare ( D.L. 25 Maggio 2021 , n. 73 “DECRETO SOSTEGNI-BIS”) .





Il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda di agevolazione è il 31 ottobre 2021.