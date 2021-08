Incendio alla concessionaria Automobili Massimino di Savigliano, in corso intervento dei vigili del fuoco

Un'altissima colonna di fumo si è alzata sopra Savigliano, a causa di un incendio scoppiato all'interno della concessionaria di Automobili Massimino in Strada Suniglia.

Per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco un capannone con auto a gpl all'interno.

L'allarme è scattato poco dopo le 14 di oggi, martedì 24 agosto.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco con diverse squadre sul posto da Cuneo e Saluzzo, oltre ai volontari da Savigliano, Morozzo e Busca, con mezzi APS (autopompa serbatoio), ABP (autobotte pompa) e Carro Fiamma.

Secondo le prime informazioni in nostro possesso non ci sarebbero persone all'interno