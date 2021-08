Guida alla scelta dei cosmetici solari per l’estate: i solari naturali

Sappiamo tutti quanto la protezione solare sia importante per prevenire scottature, eritemi e la formazione di macchie ed inestetismi sulla pelle, come ad esempio le tanto temute rughe premature. Sappiamo anche che i danni provocati dall’esposizione prolungata della cute ai raggi UV, senza protezione, possono addirittura arrivare a far sorgere patologie della pelle, anche gravi.

Per questo è da sempre rigorosamente consigliato - non solo dagli esperti di bellezza ma anche dai medici stessi - di non dimenticare mai la crema solare quando ci si espone al sole. Tuttavia, scegliere tra le tante proposte in commercio non è affatto semplice: a volte ci vorrebbe una laurea in chimica per riconoscere un buon prodotto da acquistare!

Niente paura: in questo articolo ti daremo tutte le informazioni di cui hai bisogno per orientarti sulla scelta dei tuoi solari per l’estate... presentandoti i benefici di una specifica categoria: i cosmetici solari naturali.

Perché usare una protezione solare naturale?

Più sana per la pelle sensibile

La tradizionale crema solare con filtri UV chimici, quando entra in contatto diretto con la pelle, può risultare particolarmente aggressiva soprattutto nelle pelli più sensibili, causando irritazioni o addirittura favorendo la formazione di allergie. Come evitare dunque sorprese non gradite sotto l’ombrellone? Entrando nello shop di cosmetica naturale Behale.com puoi trovare le migliori marche produttrici di solari naturali di alta qualità, quali ad esempio Starbene, Madara, Resibo. Queste aziende cosmetiche hanno studiato formule più evolute, create con ingredienti di origine naturale e filtri solari minerali, per offrire un’accurata selezione di creme solari naturali d’eccellenza. I cosmetici solari presenti in Behale.com proteggono tutti i tipi di pigmentazione dai raggi solari: uno scudo sicuro anche per le pelli più chiare e sensibili, studiato per garantire la massima delicatezza.

Più sana per il corpo

Utilizzare una protezione solare naturale è un’abitudine più salubre non solo per la pelle ma anche per tutto il nostro organismo. Come nel caso del cibo che mangiamo, anche i cosmetici che ci spalmiamo - solari compresi - entrano a contatto con il nostro corpo e vengono in esso assorbito. È facile quindi capire come le sostanze chimiche presenti nei solari tradizionali, passando attraverso la cute, possano arrivare a diffondersi all’interno del nostro organismo. Ecco perchè preferiamo parlarvi solo dei solari naturali, come i cosmetici solari di Behale: cosmetici prodotti con ingredienti di origine naturale che agiscono in modo efficiente sulla pelle ed allo stesso tempo mantengono il benessere in tutto il corpo, senza “inquinarlo” con agenti aggressivi.

Più sana per l'oceano

Se dunque l’uso di una crema solare è d’obbligo per la nostra salute, sembra tuttavia che questa pratica non sia altrettanto salutare per l’ambiente. Gli scienziati infatti hanno stimato che ogni anno 14.000 tonnellate di crema solare finiscono negli oceani di tutto il mondo. Come? Certamente per contatto diretto, quando decidiamo di fare snorkeling o di rilassarci in spiaggia, ma anche semplicemente dopo una giornata in piscina o un’escursione: la crema solare lavata via nella doccia, infatti, fluisce attraverso i sistemi di trattamento dell'acqua arrivando fino all'oceano.

Gran parte dei prodotti così immessi nelle masse d’acqua contengono sostanze chimiche che contribuiscono allo sbiancamento dei coralli e all’avvelenamento della fauna marina: ciò ci fa capire come la scelta di una crema il più possibile naturale, priva di filtri o additivi chimici, ci consenta di contribuire a diminuire in modo importante tale impatto.

Quando usare i cosmetici solari?

Un’ultima ma non meno importante riflessione riguarda i periodi di utilizzo della protezione solare. Se generalmente si tende a preoccuparsi delle creme solari solo in estate, in realtà è bene sapere che la protezione solare deve essere indossata tutti i giorni dell’anno.

Ebbene sì: i raggi ultravioletti, infatti, “non vanno in vacanza”! Diversamente, sono sempre presenti nell’atmosfera, anche durante le giornate piovose o grigie d’inverno. Per questo è opportuno applicare un filtro solare tutto l’anno, per essere sicuri di mettere la propria pelle al riparo dai possibili danni causati dall’esposizione ai raggi UV.

Anche per questo motivo e a maggior ragione, ovvero pensando ad un utilizzo prolungato della protezione solare, diventa importante scegliere prodotti solari naturali e delicati per la pelle. Durante i mesi meno caldi si può scegliere una protezione con un spf più basso, come quella contenuta nella Crema Giorno Jolì.

Grazie ad un sistema brevettato di microincapsulazione dei filtri, quest’ottima crema giorno naturale permette di proteggere la pelle dai raggi solari prevenendo allo stesso tempo il contatto diretto dei filtri solari sulla cute. Contemporaneamente, la Crema Giorno Jolì si prende cura della pelle grazie ai suoi numerosi principi attivi naturali.

Ecco dunque che i solari naturali diventano un prezioso alleato per mantenere la pelle sana e splendente in estate... e anche in inverno.